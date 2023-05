V milovické rezervaci se narodila první mláďata zpětně šlechtěných praturů

Slovan 10.5.2023 22:08 Reaguje na Jan Novák

U převaláka mám stejný názor jako ředitel pražské ZOO pan Bobek, který právě tuto studii zmiňuje v jednom ze svých článků, viz.:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-bobek-posledni-divoky-kun-snad-jiz-bez-otazniku



Shrnutí: “Pravděpodobný obraz je tedy nyní takový, že kůň Převalského není zdivočelým potomkem dávného domestikovaného koně, nýbrž tím, za co jsme ho vždycky považovali: posledním, a tudíž v současnosti také jediným divokým koněm.”



A ten zubr… no právě. K nějakému toku genů pravděpodobně docházelo, ale to se bavíme o době před nějakými 120 000 lety (plus mínus autobus pár tisíc let). Pokud zubr není “čistý”, co jsme pak my? (jak jste správně naznačil) :-) Prostě evoluce, nic víc.

