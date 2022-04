V Národním parku České Švýcarsko hoří les, požár hasí vrtulník, přiletěl z Prahy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Národním parku České Švýcarsko hoří les pod Gabrielinou stezkou. Na hašení se podílí policejní vrtulník z Prahy. Cesta z Mezní Louky na Pravčickou bránu je uzavřená. Ohroženi jsou nedaleko hnízdící sokoli. ČTK to řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

"Hoří v národním parku pod Gabrielinou stezkou v oblasti Černého gruntu," uvedl Salov. "Požár ohrožuje stanoviště sokola stěhovavého, který hnízdí 300 metrů od hořícího místa," řekl. Jde podle něj o zdravý les, oheň by mohl mít na svědomí například odhozený nedopalek cigarety. Svědci však viděli na místě lidi, kteří kolem sebe házeli pyrotechniku, dělobuchy a zápalné sirky, doplnil mluvčí. Policie je na místě a vyslýchá všechny, kteří by mohli mít s požárem nějakou spojitost, řekla dnes ČTK mluvčí krajských policistů Veronika Hyšplerová.

Hoří na ploše zhruba 50 krát 200 metrů. "Není to zatím svým rozsahem velký požár, ale hraje tam roli, že je to v nepřístupném terénu, a to bude těžké," doplnil mluvčí Faják. Dodal, že na místě jsou zatím čtyři hasičské jednotky a na místě možná setrvají do čtvrtka.

Naposledy hořel v Českém Švýcarsku les loni v červnu. Oheň zachvátil čtyři hektary porostu nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Na místě tehdy zasahovalo 14 jednotek, tedy několik desítek hasičů.

