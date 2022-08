V německém Walldorfu skončila uzávěra pro kočky, měla ochránit vzácné ptáky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Oleg Kr / Flickr Radnice města toto opatření přijala, aby ochránila populaci chocholouše obecného, jehož výskyt v posledních desetiletích citelně klesl, uvedla agentura DPA.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V německém Walldorfu, čtrnáctitisícové obci v Bádensku-Württembersku, tento týden skončila uzávěra pro kočky, které se od poloviny května nemohly pohybovat volně venku. Radnice města toto opatření přijala, aby ochránila populaci chocholouše obecného, jehož výskyt v posledních desetiletích citelně klesl, uvedla agentura DPA. Během uzávěry mohly kočky ven pouze na vodítku, což vzbudilo kritiku ze strany ochránců zvířat.

Walldorfská radnice přijala zákaz volného pohybu koček venku na období hnízdění a krmení mláďat chocholouše obecného. Výskyt tohoto kdysi hojného druhu pěvce zaznamenal v Bádensku-Württembersku v posledních desetiletích výrazný úbytek. Volně se pohybující kočky podle radnice představují významné nebezpečí pro tyto ptáky, kteří si potravu sbírají ze země.

Zákaz měl podle vyhlášky původně platit do konce srpna, radnice ho ale o dva týdny zkrátila. Kočky se během uzávěry mohly pohybovat venku jen za doprovodu majitele a na krátkém vodítku. Podle ochránců zvířat jsou taková omezení pro kočky nepřirozená. Radnice plánuje stejný zákaz zavést na dobu do dubna do konce srpna i v příštích letech.

Majitelé, kterým jejich domácí mazlíček utekl, měli povinnost kontaktovat speciálně zřízenou linku. Za porušení vyhlášky hrozily v době uzávěry vysoké pokuty. Za celou dobu však radnice pokutovala jen jednoho majitele, jehož kočku přistihli, jak se pokouší lovit ptáky. Za svou nedbalost musel zaplatit 500 eur (přes 12 000 Kč).

Podle stanice BBC není ale jasné, zda opatření nějak ovlivnilo stavy chocholouše obecného. Podle britské ornitologické společnosti RSPB není prokázáno, že by se na úbytku volně žijících ptáků nějak výrazně podílely kočky. Často zmiňovaným faktorem je naopak zemědělství či změny v městské krajině.

reklama