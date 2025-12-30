Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané
30.12.2025 20:35 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Pokuta za porušení zákona může podle Vorlíčka u fyzických osob činit až milion korun, u firem a podnikatelů pak až tři miliony korun. Spolu s pokutou hrozí i odebrání zvířete a zákaz chovu zvířat po dobu až pěti let. Novela zároveň v případě prokázaného týraní dvou a více psů najednou stanovuje minimální hranici pokuty u fyzických osob na 5000 korun a u firem a podnikatelů na 10 000 korun. O pokutě budou rozhodovat obce s rozšířenou působností, dodal Vorlíček.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk