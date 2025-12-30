https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/drzet-psy-dlouhodobe-uvazane-na-retezu-bude-v-cesku-od-ledna-zakazane
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané

30.12.2025 20:35 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. V současnosti novela platí u psů narozených v letošním roce, nově se rozšíří i na starší psy. Výjimku má třeba krátkodobé uvázání při krmení, ošetřování nebo při policejním výcviku.
 
Krátkodobě uvázat psa pod dohledem chovatele nebo pověřené osoby bude možné také v situacích, kdy omezení pohybu nelze docílit jiným vhodným způsobem, píše se v novele. Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček ČTK řekl, že mezi takové situace patří i uvázání psa před obchodem.

Pokuta za porušení zákona může podle Vorlíčka u fyzických osob činit až milion korun, u firem a podnikatelů pak až tři miliony korun. Spolu s pokutou hrozí i odebrání zvířete a zákaz chovu zvířat po dobu až pěti let. Novela zároveň v případě prokázaného týraní dvou a více psů najednou stanovuje minimální hranici pokuty u fyzických osob na 5000 korun a u firem a podnikatelů na 10 000 korun. O pokutě budou rozhodovat obce s rozšířenou působností, dodal Vorlíček.

Pražská EVVOluce

