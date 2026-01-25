Liberec má od této zimy novou službu, polystyrenové boudy pro venkovní kočky
Zájemci si mohou o polystyrenovou boudu pro kočky napsat na e-mail: koutecka.stepanka@magistrat.liberec.cz. "Týká se to opravdu jen zvířat na území města Liberce. Pokud víte, zda je kočka kastrovaná nebo ne, tak tu informaci rovněž přivítáme, protože v rámci snižování populace toulavých koček ve městě domluvíme s Centrem pro zvířata v nouzi případnou kastraci zvířete," dodala mluvčí radnice.
V mrazivých dnech by lidé podle ní neměli zapomínat ani na ptáky. "V těchto dnech spotřebují daleko více energie a každá mrazivá noc je může stát život," uvedla Kodymová. Vhodné je pro ně zrní do krmítek nebo lojové koule, lidé by je naopak neměli krmit zbytky pečiva. "Ani vodní ptactvo nekrmte zbytky pečiva, ocení obiloviny typu pšenice, kukuřice, oves, žito, dále odřezky zeleniny, salát či jakoukoli listovou zeleninu, nebo rozmražený či rovnou vařený hrášek, kukuřici, cizrnu nebo brambory a podobně," dodala mluvčí.
