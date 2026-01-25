https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberec-ma-od-teto-zimy-novou-sluzbu-polystyrenove-boudy-pro-venkovni-kocky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Liberec má od této zimy novou službu, polystyrenové boudy pro venkovní kočky

25.1.2026 14:54 | LIBEREC (ČTK)
Diskuse: 4
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | SETShots / Flickr
Liberec poskytuje venkovním kočkám polystyrenové boudy, v nichž mohou přečkat mrazy. Radnice je ve spolupráci se spolkem Šance zvířatům vydává lidem, kteří toulavé kočky krmí nebo jim není jejich osud lhostejný. Zatím takových boxů vydala zhruba deset a připravené má další. ČTK o nové službě informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
 
"Boxy pro toulavé kočky jsou v Liberci novinkou. Vzbudily velký pozitivní ohlas. Město zájemcům vydává polystyrenových box včetně výstelky, která je tvořena dřevitou vlnou," řekla Kodymová.

Zájemci si mohou o polystyrenovou boudu pro kočky napsat na e-mail: koutecka.stepanka@magistrat.liberec.cz. "Týká se to opravdu jen zvířat na území města Liberce. Pokud víte, zda je kočka kastrovaná nebo ne, tak tu informaci rovněž přivítáme, protože v rámci snižování populace toulavých koček ve městě domluvíme s Centrem pro zvířata v nouzi případnou kastraci zvířete," dodala mluvčí radnice.

V mrazivých dnech by lidé podle ní neměli zapomínat ani na ptáky. "V těchto dnech spotřebují daleko více energie a každá mrazivá noc je může stát život," uvedla Kodymová. Vhodné je pro ně zrní do krmítek nebo lojové koule, lidé by je naopak neměli krmit zbytky pečiva. "Ani vodní ptactvo nekrmte zbytky pečiva, ocení obiloviny typu pšenice, kukuřice, oves, žito, dále odřezky zeleniny, salát či jakoukoli listovou zeleninu, nebo rozmražený či rovnou vařený hrášek, kukuřici, cizrnu nebo brambory a podobně," dodala mluvčí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Přivázaný pes na řetězu Foto: Depositphotos Veterináři odhalili od platnosti zákazu dlouhodobého uvázání psů 20 porušení Přivázaný pes na řetězu Foto: Depositphotos Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané Foto: dimaberkut Depositphotos Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje další dva měsíce

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pa

pavel

25.1.2026 15:33
takže kočka prý domácí je invazivní druh a kočka která se pohybuje venku by měla být zlikvidována jelikož likviduje vše na co narazí od hnízd přes ptáky plazy bezobratlé savce prostě vše na co si troufne je jim připisováno vyhubení cca 60 druhů ptactva a savců odhaduje se že jen v čr odloví jedna tzv. venkovní kočka cca 300- 450 kusů obratlovců a koček zde máme cca 1.5 milionu takže si to vynásobte a zachranujete je a to nemluvím o nemocech co přenášejí takže blázni jásejme a stavme budky místo obědů pro chudé děti
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.1.2026 16:11
Na toulavé venkovní kočky, je vhodný jedině -
ras/pohodný, dnes neexistující živnost,
bohužel !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.1.2026 16:23 Reaguje na smějící se bestie
To by byla jediná potřebná služba.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

25.1.2026 16:26
Nevím proč, ale u nás do polystyrenových "domečků" kočky nikdy nešly.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist