https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-odhalili-od-platnosti-zakazu-dlouhodobeho-uvazani-psu-20-poruseni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veterináři odhalili od platnosti zákazu dlouhodobého uvázání psů 20 porušení

20.1.2026 15:47 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Státní veterinární správa (SVS) od Nového roku, kdy začal platit zákaz dlouhodobého uvázání psů, prověřila stovku podnětů ohledně možného porušení tohoto zákazu. V téměř 20 případech inspektoři zjistili oprávněnost podnětu. Za zjištěný prohřešek přitom může majitel zvířete dostat až milionovou pokutu.
 
"Státní veterinární správa v rámci své dozorové činnosti plnění zákazu již kontroluje a bude kontrolovat i dále," uvedla SVS.

Dlouhodobé uvazování psů zakázala od 1. ledna novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Povoluje pouze jejich krátkodobé uvázání třeba před obchodem, při čištění kotce, krmení či ošetřování. Ředitel SVS Zbyněk Semerád připomněl, že výjimku ze zákona mají i vojáci a policisté při výcviku služebních psů a plnění dalších úkolů.

Veterinární správa uvedla, že od počátku platnosti zákazu do 16. ledna dostala 113 podnětů na jeho možné porušení a v téměř dvou desítkách zjistila jeho porušení.

Správní řízení ohledně zjištěného pochybení následně řeší s chovatelem příslušná obec s rozšířenou působností a v něm mu může uložit maximální pokutu do milionu korun. U firem a podnikatelů může být pokuta za porušení zákona až tři miliony. Spolu s pokutou hrozí i odebrání zvířete a zákaz chovu zvířat až na pět let. Novela zároveň v případě prokázaného týraní dvou a více psů najednou stanovuje minimální hranici pokuty u chovatelů na 5000 korun a u firem a podnikatelů na 10 000 korun, uvedl před časem mluvčí SVS Petr Vorlíček.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Přivázaný pes na řetězu Foto: Depositphotos Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané Foto: dimaberkut Depositphotos Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje další dva měsíce Kočka plemene ragdoll v náruči Foto: Depositphotos EU dosáhla dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist