Veterináři odhalili od platnosti zákazu dlouhodobého uvázání psů 20 porušení
Dlouhodobé uvazování psů zakázala od 1. ledna novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Povoluje pouze jejich krátkodobé uvázání třeba před obchodem, při čištění kotce, krmení či ošetřování. Ředitel SVS Zbyněk Semerád připomněl, že výjimku ze zákona mají i vojáci a policisté při výcviku služebních psů a plnění dalších úkolů.
Veterinární správa uvedla, že od počátku platnosti zákazu do 16. ledna dostala 113 podnětů na jeho možné porušení a v téměř dvou desítkách zjistila jeho porušení.
Správní řízení ohledně zjištěného pochybení následně řeší s chovatelem příslušná obec s rozšířenou působností a v něm mu může uložit maximální pokutu do milionu korun. U firem a podnikatelů může být pokuta za porušení zákona až tři miliony. Spolu s pokutou hrozí i odebrání zvířete a zákaz chovu zvířat až na pět let. Novela zároveň v případě prokázaného týraní dvou a více psů najednou stanovuje minimální hranici pokuty u chovatelů na 5000 korun a u firem a podnikatelů na 10 000 korun, uvedl před časem mluvčí SVS Petr Vorlíček.
