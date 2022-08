V Odře se po hromadném úhynu ryb našla rtuť

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos O úhynu začali rybáři hovořit už koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Ilustrační snímek.

Vzorky vody v řece Odře podle německých úřadů ukázaly po hromadném úhynu ryb značné znečištění rtutí. Řekl to dnes ráno rozhlasové stanici RBB šéf odboru životního prostředí v braniborském okrese Märkisch-Oderland Gregor Beyer. Nedostatek kyslíku jako příčinu úhynu místní úřady od počátku odmítají, uvedla agentura DPA. Polsko podle agentury AP vyslalo na pomoc s čištěním toku vojáky a rezervisty.

O úhynu začali rybáři hovořit už koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Podle polského vodohospodářského úřadu bylo z řeky odstraněno už deset tun uhynulých ryb, šéf úřadu Przemyslaw Daca současnou situaci označil za "obrovskou a strašnou ekologickou katastrofu".

Hromadný úhyn ryb v hraniční řece znepokojil v posledních dnech německé a polské úřady, které zkoumají vzorky vody a stav řeky průběžně kontrolují. Podle polských úřadů způsobilo úhyn pravděpodobně průmyslové znečištění řeky.

"S největší pravděpodobností máme co do činění s trestným činem, kdy se do vody dostala látka, která způsobuje úhyn ryb a dalších organismů. V současné době se to ověřuje," uvedl náměstek polské ministryně životního prostředí Jacek Ozdoba. Podle AP se našli v toku také například uhynulí bobři.

"Od včerejšího (čtvrtečního) večera máme první výsledky. Sice je ještě nemáme oficiálně, ale skutečně to ukazuje na masivní zatížení rtutí coby faktor," řekl Beyer. "Zda je to to jediné, nevíme," dodal představitel německé místní správy.

Správa okresu přitom od počátku zavrhla domněnku, že za úhynem ryb by mohl být nedostatek kyslíku. "V tuto chvíli už to víme," řekl Beyer. "Máme dokonce, zcela neobvykle, v Odře více kyslíku," dodal. O původu rtuti nebo jiných jedovatých látek se nyní podle Beyera hodně spekuluje.

Záznamy o znečištění přicházejícím zjevně z Polska podle Beyera nebyly hlášeny prostřednictvím příslušných výstražných systémů, takže německé úřady mohly reagovat až ve chvíli, kdy už nastal úhyn ryb. "Z různých měření, která jsme okamžitě provedli, víme, že Odrou prošla 30centimetrová vlna vody," poznamenal Beyer. "Ještě nevíme na 100 procent, zda je to ta vlna, která s sebou přivedla i tyto jedovaté látky," dodal.

Někteří němečtí představitelé si podle AP stěžují, že Polsko nedodrželo mezinárodní smlouvu, když je o možném znečištění řeky okamžitě neinformovalo. Německé úřady upozornil na mrtvé ryby v řece kapitán jedné lodi 9. srpna. Polská opozice a místní obyvatelé viní polskou vládu z toho, že na problém reaguje pomalu.

