V Ořechově už 16 let proměňují polní krajinu v okolí obce, vrátil se do ní život

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | DS Williams / Flickr

V Ořechově na Brněnsku od roku 2006 po komplexních pozemkových úpravách usilovně pracují na tom, aby se polní krajina s velkými lány monokultur stala znovu živou krajinou, do které se vrátí zvířata i lidé. Po usilovné mnohaleté práci letos obec získala v kategorii Volná krajina ocenění v soutěži Adapterra Awards . Do krajiny se podle starosty Tomáše Dudíka podařilo vrátit polní cesty, zatravněné pásy, aleje či mokřady. Řekl to ČTK.

Nejde však o ojedinělé zásahy, ale komplexní proměnu krajiny na 20 kilometrech čtverečních. V 90. letech krajina vypadala bezútěšně, jak ji zanechalo socialistické zemědělství. Stala se "mrtvou" a neprostupnou. "Změnu oceňují nejen naši obyvatelé, ale využívají je na procházky, běhání či venčení psů i lidé z okolních obcí. Dnes lze vystoupit z vlaku ve Střelicích a po cestách mimo silnice dojít k nám a dále do Hajan a půjde to až do Rajhradu," řekl Dudík.

Že se krajinu podařilo oživit, dokládá návrat zajíců, bažantů či křepelek. Díky mokřadům u Ořechova přebývají i některé druhy vodního ptactva a zatravněné pásy či osévání zelených ploch v obci různými trvalkami je zase přínosné pro včely.

Primárním důvodem změn však nebyla jen snaha o to, aby byla okolní krajina "lepší". Ořechov totiž trápil poměrně častý problém mnoha jiných obcí. "Při velkých deštích se k nám splavovala půda z polí. A pro nás je prioritou ochrana zemědělské půdy. Od doby, kdy se krajina proměnila, se to už nestalo," řekl Dudík. Retenční schopnosti krajiny se zásadně zlepšily a vodu zadrženou v retenčních nádržích obec využívá k závlahám. "K zadržení dešťové vody motivujeme i naše obyvatele a nabízíme jim dotaci, jejíž vyřízení je jednodušší než státní dotace na dešťovku," řekl Dudík.

Obec dělá opatření i v zastavěném území. "Při rekonstrukcích ulic vysazujeme záhony s trvalkami, které jsou vhodné pro opylení. Vytváříme zasakovací pásy a když děláme parkovací místa, používáme už jen zasakovací dlažbu," popsal starosta. Novopečení rodiče dostávají v obci také poukázku na nákup stromu, který pak mohou zasadit na veřejném či soukromém pozemku. Veškerá opatření už stála obec desítky milionů korun, které se jí daří získávat z různých dotací na obnovu krajiny.

V nejbližší budoucnosti je v plánu vytvoření jednohektarového rybníka v údolí Bobravy a tří akumulačních nádrží na vodu. Vznikne také procházková trasa polními cestami okolo celé obce.

Často se podobné úpravy v krajině nesetkávají s pochopením zemědělců. "My máme perfektní spolupráci s Agro Ořechov. V našich snahách nás podporují a sami se do činnosti zapojují," uvedl Dudík.

Dlouhá léta se obec takto rozsáhlými úpravami, na němž se podílela i řada Dudíkových předchůdců, příliš nechlubila. "Teď už se jezdí občas někdo podívat, zvou nás na diskuse, někde i přednáším," dodal starosta.

