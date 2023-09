V OSN začíná summit o udržitelném rozvoji, vystoupí i prezident Pavel

Pavel Hanzl 18.9.2023 20:01 Reaguje na Miroslav Vinkler

Vy se právě ideologiemi oháníte nejvíc. Řeč čísel nám dává realitu, která dobrá není (což se vědělo předem) a já ale nevím, co kdo proklamuje.

Zabýváte se cypovinami.

Von Layenová letěla do Bratislavy proto, že pak pokračovala do Varšavy a snad do Pobaltí a ten speciál by tam letěl z Vídně tak, jako tak, i kdyby jela třeba šalinó.

Vy skočíte vždy dezolátům na nějaké polopravdy, pololži a pak se s nimi oháníte jak tureckou šavlí.

