V papouščí zoo v Bošovicích se těší už z desítek letošních mláďat

Specializovaná papouščí zoo v Bošovicích na Vyškovsku se může těšit z desítek letošních mláďat, na svět přišli malí papoušci dvanácti druhů. Vylíhli se například papouškům senegalským nebo u arů malých. ČTK to řekla ředitelka zařízení Hana Škrháková.

Zahradu tvoří kolem 110 prostorných voliér, k vidění je asi 200 dospělých opeřenců ve více než 50 druzích. Převážnou část tvoří jihoameričtí papoušci, ale jsou tu také papoušci z Afriky či Austrálie.

Jako první letos přišla na svět mláďata u papoušků senegalských, je to druh často chovaný i jako domácí mazlíček. Následovala mláďata žaků velkých, jedno u aratingů slunečních a tři u arů červenoramenných. Mladé mají ale například i amazónci bělobřiší nebo černotemenní.

"U žaků se nám podařila čtyři mláďata, obvykle bývají jen tři. Mláďata má ale například i ara severa, to je také docela vzácný papoušek," uvedla ředitelka.

Papoušky ale zájemci zatím vidět nemohou, zahrada je kvůli vládním opatřením stejně jako ostatní uzavřená. Aktuálně v ní pracují na menší dětské zoo, která by se měla otevřít do léta. Budou v ní například klokani či ovce.

Zájemci mohou zahradu podpořit prostřednictvím aukce obrázků, které pro tuto příležitost věnovali žáci 2.B pražské základní školy v Tusarově ulici.

Zoo leží asi 25 kilometrů od Brna. Jako zoologická zahrada dostala licenci pro činnost v roce 2008, pro veřejnost byla otevřena v létě 2011. Jejím přirozeným předchůdcem byla Farma Ara, kterou založil Vlastimil Škrhák už v 80. letech.

Loni do zařízení zavítalo asi 43 000 lidí. Proti roku 2019 je to pokles zhruba o 2000 lidí, stále je to však druhý nejlepší výsledek od založení.

