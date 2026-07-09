V pardubické věznici by mohl vzniknout holubník, jedná o tom město
Holubníky musí být pouze v budovách, které jsou v centru areálu a ne na jeho okraji, aby nebyly blízko ochranného pásma. "Určitě by nebylo vhodné umístění v blízkosti zakázaného pásma. Je to důležité z pohledu bezpečnosti a funkčnosti různé signalizace, kterou tady máme," řekl Rozsíval.
Město dosud reguluje přemnožené holuby odchytem do klecí a následným usmrcováním oxidem uhličitým. Opozice a část veřejnosti naopak prosazují vybudování holubníků, které by umožnily regulaci populace humánnějším způsobem, například odebíráním vajec.
Pardubický magistrát proto v dubnu schválil vypracování studie, která navrhne humánnější řešení, než je plynování. Všemu předcházela iniciativa za vznik holubníků doprovázená peticí, kterou podepsalo přes 1200 lidí.
Věznice se také s městem dohodla na sepsání memoranda, podle kterého se budou vězni podílet na údržbě veřejných prostranství, pomáhat ve zdravotnictví a v sociálních službách. Podobnou dohodu už věznice podepsala s Pardubickým krajem, řekl ČTK primátor Jan Nadrchal (ANO).
"S věznicí už nyní aktivně spolupracujeme nyní, odsouzení pomáhají například s údržbou zeleně v městských obvodech, sekáním trávy nebo úklidem. Naopak věznice nám zajišťovala i stěhovací práce. Jde o projekt, který se osvědčil, a chceme v této spolupráci pokračovat," řekl Nadrchal.
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