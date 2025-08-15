V Písku se bude v říjnu s volbami konat referendum o výstavbě spalovny
Iniciátoři referenda sehnali pro jeho vypsání dostatečný počet podpisů. S návrhem musí souhlasit deset procent obyvatel Písku, což je 2240 lidí.
"Referendum je svátek demokracie. Ale do určité míry to může být i nebezpečný nástroj, ať už se třeba jedná o vystoupení z EU a NATO. Ne vždy mají lidé (k tématu) relevantní informace. A samozřejmě informace, které mají emoci, se šíří mnohem rychleji a mají větší dosah, byť nemusí být pravdivé," řekl Čapek.
Písecké ZEVO by mělo ročně spálit 50 000 tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice. Převážná část produkovaného tepla by mířila do systému centrálního zásobování teplem, na ohřev vody a pro výrobu elektrické energie.
ZEVO Písek má již pro stavbu souhlasný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), který vydalo ministerstvo životního prostředí na začátku listopadu. Projekt spolufinancují evropské fondy, prostřednictvím Modernizačního fondu by tak mohl získat grant 1,3 miliardy korun a zbytek peněz by si firma ZEVO Písek musela půjčit. ZEVO Písek v únoru vypsala výběrové řízení na stavbu objektu, které stále pokračuje.
Pokud by lidé v referendu stavbu odmítli, město by hledalo novou alternativu pro nakládání s odpady a výrobu městského tepla. "Museli bychom oslovit jiné ZEVO. Hovoří se o Vrátu u Českých Budějovic a hovoří se i o Příbrami. Navíc pokud nebudeme mít vlastní ZEVO, bude muset město na teplo vybudovat za vysoké náklady kotelnu na plyn, což by výrazně omezilo další zamýšlené investice," řekl Čapek.
