V plzeňské zoo se narodila čtyřčata lvů berberských, lidé je uvidí až za čas

Lvy berberské, kteří ve volné přírodě už vyhynuli, chová plzeňská zoo od roku 2002. Ilustrační foto

V plzeňské zoo se narodila další mláďata vzácných lvů berberských. Osmiletá samice Tamika přivedla 9. května na svět svoje čtvrtá mláďata - dva samce a dvě samičky. Návštěvníci je zatím neuvidí, prohlédnout si je budou moci poté, co zahrada otevře modernizovaný lví výběh. Stavební práce už spějí do finále, na řadě budou dekorace, výsadba a výsevy rostlin, doplnění o naučný a informační systém a navykání lvů na nové prostředí. Poté bude výběh uveden do provozu, což by mělo být zřejmě na přelomu června a července, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

"Vzhledem k podmínkám přestavby musíme mláďata i samici pečlivě sledovat pomocí kamer umístěných ve vnitřních ubikacích. Samice potřebuje mnohem více klidu než při předchozích odchovech. Návštěvníky tak prosíme o trpělivost a pochopení, lvíčata uvidí až s otevřením nového výběhu," řekl. Mláďata jsou zpočátku jen se samicí, s ostatními členy smečky je chovatelé obvykle spojují ve věku osmi týdnů. Kromě nových mláďat žije v zoo ještě jejich otec, lev Mates a dvě téměř dvouletá lvíčata z předchozího vrhu. O jejich odchodu do jiné zoo se už jedná. "Určitě si ale ještě užijí nějaký čas jak v novém výběhu, tak se svými mladšími sourozenci," řekl Vobruba.

Lvy berberské, kteří ve volné přírodě už vyhynuli, chová plzeňská zoo od roku 2002. Tehdy vznikla i první přírodní rozsáhlá venkovní expozice. "Odchovů jsme se nedočkali od samce Vilíka a samic Zuoiny a Lekyshy. Teprve Vilíkův pravnuk Mates z Olomouce s mladými samicemi Tamikou a Neylou z německého Hannoveru dosáhli opakovaných úspěšných odchovů," popsal mluvčí. Nejprve Tamika přivedla v září 2016 na svět samici Amiru, která již delší dobu žije v rakouské zoo Tierwelt Herberstein, kde má své potomky. V listopadu 2017 porodila lvice Neyla své první lvíče, samečka Baqira. Následovala trojčata Dabir, Deeba a Damali z května 2018 a v červenci 2018 samička Luisa. Samice Neyla v roce 2019 uhynula na těžké pooperační komplikace po porodu. Dosud posledním odchovem byli Fazan a Farida ze srpna 2020.

Lví výběh zoo od loňska modernizuje za zhruba 30 milionů korun. Když ho zoo v roce 2002 otevřela, byl to první výběh v tuzemských zahradách, kde návštěvníky nedělil od zvířat plot, mříže nebo silné sklo, ale pouze široký vodní příkop a elektrický ohradník. Výběh měl přes 800 metrů čtverečních. Nyní zoo většinu vodního příkopu zasype. Část, kterou ponechá, výrazně rozšíří. Lvům se tak asi o třetinu zvětší jejich prostor. Přibudou navíc i vyhlídky pro návštěvníky a nové menší expozice připomínající severoafrickou domovinu lvů berberských.

