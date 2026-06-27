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V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích, jde o ohrožený druh

27.6.2026 14:29 | PLZEŇ (ČTK)
Vzácné jeřáby bělošíjé chová také ostravská zoo.
Vzácné jeřáby bělošíjé chová také ostravská zoo.
Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava
V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích. Jsou zařazeni na listinu ohrožených druhů zvířat IUCN a CITIES. Po několika neoplozených snůškách jde teprve o druhé úspěšné hnízdění v Plzni, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. Šedobílí ptáci dorůstající výšky až 130 centimetrů, původem jsou z východní Číny a Mongolska.
 
"Po dvouleté přestávce se našemu chovnému páru jeřábů bělošíjích, Antigone vipio, vylíhla dvě mláďata. První kuře se vyklubalo v neděli 14. června a druhé o dva dny později. Oba malí jeřábi prospívají velmi dobře pod neustálým dohledem starostlivých rodičů," uvedl mluvčí. Se štěstím je mohou návštěvníci zahlédnout v expozici mezi levharty čínskými a nosorožci indickými.

Jeřáb žije v bažinách a na polích podél řek. Z trávy si staví velké hnízdo, do něhož samice snáší dvě vejce, na nichž sedí oba rodiče 30 až 40 dnů. Ptáci létají s nataženým krkem a nohama jako čápi.

V přírodě jich žije odhadem asi 5000, v ČR je chová šest zoologických zahrad.

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