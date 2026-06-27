V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích, jde o ohrožený druh
27.6.2026 14:29 | PLZEŇ (ČTK)
Jeřáb žije v bažinách a na polích podél řek. Z trávy si staví velké hnízdo, do něhož samice snáší dvě vejce, na nichž sedí oba rodiče 30 až 40 dnů. Ptáci létají s nataženým krkem a nohama jako čápi.
V přírodě jich žije odhadem asi 5000, v ČR je chová šest zoologických zahrad.
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