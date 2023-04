V Podkrkonoší se objevili málo plaší vlci, kraj vyzval veřejnost k obezřetnosti

Slovan 14.4.2023 18:11

Silně to připomíná případ z Německa z před pár let. V jednom z vojenských prostorů se nacházela smečka, jenž měla po mnoho let naprosto standardní chování. A oni ho měli furt, jenže jeden vrch štěňat měl po osamostatnění to samé, co se asi dnes děje v Krkonoších - tedy, že se nestandardně přibližovali k lidem.

No… mohli za to samozřejmě jen a jen lidé. Mladý vlk je od přírody zvědavý (jako každé mladé zvíře), ale stále velmi plachý… lidé je však začali krmit. Kvůli fotkám, kvůli adrenalinovému zážitku atd. Postupně si ti vlci samozřejmě vsugerovali, že člověk = jídlo. Všichni jedinci pak museli být po čase utraceni a trošku se obávám, že to tady nakonec dopadne podobně.



Podobné věci se dějí víc než je zdrávo i u jiných zvířat. Před rokem/dvěma potkal podobný osud na Slovensku třeba jednoho mladého medvěda. To samé… lidé ho začali krmit, ten ztratil plachost, načež musel být utracen. Chyba ale není ve zvířatech, chyba je jen v lidské neomezené tuposti. Bohužel to neodskáčou daní jedinci homo sapiens, ale divoké zvíře.



