V pražské zoo uhynul leguán kubánský Pepíno, v Troji žil tento veterán 31 let

Leguán kubánský Pepíno, Metuzalém svého druhu a jedna z legend @zoo_praha, dnes uhynul. ▶️ pic.twitter.com/TGRGSuMbum — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) October 9, 2023

V pražské zoologické zahradě dnes uhynul leguán kubánský Pepíno. Ředitel zoo Miroslav Bobek to uvedl na síti X. Podle dostupných údajů se dožil nejméně 41 let a byl zřejmě nejstarším leguánem kubánským v zoologických zahradách světa. Stal se zakladatelem úspěšného pražského chovu tohoto druhu leguánů a vysloužil si hvězdu na chodníku slávy před hlavním vstupem do zoo.

"Leguán kubánský Pepíno, Metuzalém svého druhu a jedna z legend Zoo Praha, dnes uhynul," oznámil Bobek. Pepíno přišel do Prahy před více než 31 lety, v té době mu podle kurátora Petra Velenského bylo už minimálně deset let. Byl nejstarším nám známým leguánem kubánským všech dob, napsal nedávno Bobek v článku věnovaném zvířecím veteránům pražské zoo.

Pepíno do Prahy přišel v roce 1992 z Kuby se svou partnerkou Julií. O rok později se stal otcem prvních mláďat svého druhu v Evropě a dočkal se celé řady potomků, vnoučat i pravnoučat. "V sobotu a dnes se vylíhlo devět mláďat, po samčí linii Pepínových pravnuků. Celkem se u nás vylíhlo do dnešního dne 256 leguánů kubánských, pouze ve 12 z nich není žádná Pepínova krev, Pepíno tedy u nás měl 244 potomků," uvedl šéf zahrady.

Nyní je z leguánů kubánských v pražské zoo nejstarší samice zvaná Bezprstá, která se 7. září dožila 30 let. Na rozdíl od Pepína její věk znají chovatelé přesně, protože se vylíhla v Praze. "Nutno ovšem podotknout, že samec blízce příbuzného leguána modravého jménem Godzilla dosáhl v americké Gladys Porter Zoo odhadovaného věku 69 let," dodal Bobek.

