https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-prerove-kvuli-masivnimu-premnozeni-nutrii-u-male-laguny-probiha-jejich-odchyt
V Přerově kvůli masivnímu přemnožení nutrií u Malé Laguny probíhá jejich odchyt

9.10.2025 21:14 | PŘEROV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Kateřina Hlavatá / Flickr
Přerov se kvůli velkému přemnožení nutrií říčních v oblasti přírodní památky Malá Laguna rozhodl pro razantní opatření. Od středy do neděle probíhá jejich odchyt a odstřel, sdělila ČTK mluvčí města Lenka Chalupová. Podle zástupců radnice přemnožené nutrie devastují pobřežní vegetaci, okusují dřeviny a narušují stabilitu břehů. Cílem je podle města ochránit přírodu i bezpečnost obyvatel.
 
K odchytu nutrií přistoupila letos v létě také Olomouc. S přemnoženými nutriemi se potýká také Zlín, radnice loni ve spolupráci se specializovanou firmou začala s jejich odchytem.

"Střelba bude směřována mimo zastavěné území města a frekventované pěší stezky, aby byla zajištěna maximální bezpečnost obyvatel i návštěvníků lokality," uvedl Petr Školoud z přerovského magistrátu. Město tím pověřilo Myslivecký spolek Žebračka, jehož členové jsou držiteli platných loveckých lístků a mají zkušenosti s humánními metodami usmrcení. "Regulace se kromě Malé Laguny dotkne také lokality Velká Laguna a městského rybníka, tam bude ale probíhat výhradně formou odchytu," doplnil Marek Herman z odboru životního prostředí města.

K podobným krokům letos v srpnu přistoupila také Olomouc. Nepůvodní býložravec tam ničil břehy řeky Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice, poškozoval trávníky v parcích a ohrožoval jiné živočichy. Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka tehdy ČTK sdělil, že populace nutrií roste kvůli tomu, že se velmi rychle rozmnožuje. V jednom vrhu samice nutrie rozšíří kolonii o pět až šest jedinců. Samice může mít mláďata několikrát ročně. K jejich rozmnožování napomáhá i dostatek potravy ve městě.

Před pár lety se Přerov zabýval také přemnoženými bobry, kteří se zabydleli rovněž u Laguny. Některé stromy muselo město tehdy po jejich řádění nechat pokácet, protože představovaly riziko pro okolí. Letos v lednu se bobři znovu objevili v jiné části města, a to u mlýnského náhonu Strhanec, poblíž panelového sídliště. I tady likvidovali stromy, město instalovalo oplocení, které by tomu mělo bránit. Loni bobři pobývali rovněž u svrčovských rybníků, které patří městu.

