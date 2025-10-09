V Přerově kvůli masivnímu přemnožení nutrií u Malé Laguny probíhá jejich odchyt
"Střelba bude směřována mimo zastavěné území města a frekventované pěší stezky, aby byla zajištěna maximální bezpečnost obyvatel i návštěvníků lokality," uvedl Petr Školoud z přerovského magistrátu. Město tím pověřilo Myslivecký spolek Žebračka, jehož členové jsou držiteli platných loveckých lístků a mají zkušenosti s humánními metodami usmrcení. "Regulace se kromě Malé Laguny dotkne také lokality Velká Laguna a městského rybníka, tam bude ale probíhat výhradně formou odchytu," doplnil Marek Herman z odboru životního prostředí města.
K podobným krokům letos v srpnu přistoupila také Olomouc. Nepůvodní býložravec tam ničil břehy řeky Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice, poškozoval trávníky v parcích a ohrožoval jiné živočichy. Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka tehdy ČTK sdělil, že populace nutrií roste kvůli tomu, že se velmi rychle rozmnožuje. V jednom vrhu samice nutrie rozšíří kolonii o pět až šest jedinců. Samice může mít mláďata několikrát ročně. K jejich rozmnožování napomáhá i dostatek potravy ve městě.
Před pár lety se Přerov zabýval také přemnoženými bobry, kteří se zabydleli rovněž u Laguny. Některé stromy muselo město tehdy po jejich řádění nechat pokácet, protože představovaly riziko pro okolí. Letos v lednu se bobři znovu objevili v jiné části města, a to u mlýnského náhonu Strhanec, poblíž panelového sídliště. I tady likvidovali stromy, město instalovalo oplocení, které by tomu mělo bránit. Loni bobři pobývali rovněž u svrčovských rybníků, které patří městu.
