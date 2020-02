V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili už půl milionu stromů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sázíme budoucnost / facebook.com V projektu Sázíme budoucnost lidé dosud vysadili 563.000 stromů, do výsadby se zapojilo téměř 9000 dobrovolníků. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V projektu Sázíme budoucnost lidé dosud vysadili 563.000 stromů, do výsadby se zapojilo téměř 9000 dobrovolníků. Na tiskové konferenci to v úterý řekl Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství, která za zrodem iniciativy stojí. Projekt oficiálně začal v polovině loňského září, cílem je vysadit za pět let deset milionů stromů mimo les. V brněnském sídle nadace se v úterý sešly tři desítky partnerů projektu.

"Celkem šlo o 471 sázecích akcí, do kterých se zapojilo 8828 dobrovolníků, kteří vysadili více než 560.000 stromů. Utvrzuje nás to tom, že deset milionů vysazených stromů během pěti let je ambiciózní, ale dosažitelný cíl," uvedl Kundrata.

Nejčastěji se dosud vysazovaly aleje, šlo o 157 sázecích akcí, dále solitérní stromy, sady a zelené oázy. Nejaktivnějšími sazeči jsou podle statistiky města a obce, za kterými následují spolky a neziskové organizace a dále občané a firmy. Nejčastěji se sázelo v Jihomoravském kraji, následoval Středočeský a Pardubický kraj. Počtem vysazených stromů ale s přehledem vede Praha, kde jich nadace eviduje téměř 144.000. Na druhém místě jsou Pohořelice na Brněnsku, jde o 2000 stromů, třetí je Brno, kde dobrovolníci dosud vysadili téměř 1900 stromů. Nejčastěji lidé sázeli duby, následovaly javory a lípy.

Na sázení stromů je možné získat dotaci od ministerstva životního prostředí. "Loni na podzim ministerstvo přidalo na zeleň ve městech 100 milionů korun, sázet z těchto dotací může každý, kraje, obce i fyzické osoby. Za pět měsíců od spuštění dotačního programu přišlo už na 300 žádostí za 50 milionů korun, výzva běží do konce srpna. Od února teď nabízíme i další peníze, jde o dalších 80 milionů korun, a to na výsadbu stromů v krajině," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Letošním cílem je podle Kundraty zhruba milion vysazených stromů, případně i více, záležet bude především na zapojení obcí. Bližší informace zájemci najdou na webu www.sazimebudoucnost.cz

reklama