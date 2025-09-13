https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-prumyslove-zone-v-liberci-vyrostla-na-strese-jedne-z-hal-hydroponicka-farma
V průmyslové zóně v Liberci vyrostla na střeše jedné z hal hydroponická farma

13.9.2025 12:00 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Na střeše jedné z hal v průmyslové zóně v Liberci vznikla hydroponická farma. Společnost DB Schenker tam od jara pěstuje salát v systému, který nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Vše funguje přes automatizovaný systém, který zajišťuje přísun vody i živin. Člověk jen sází a sklízí. Salát pěstovaný tímto způsobem je pro začátek ideální – přežil jarní mrazy i extrémní letní teploty, pro Liberecký kraj je to úžasná rostlina, řekla ČTK autorka projektu Tereza Nalezená.
 
Projekt Salát na střeše tehdejší studentky architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up Technické univerzity Liberec v roce 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Loni ho v pilotním projektu otestovala Nalezená na střeše budovy E2 v kampusu univerzity, letos už se posunul do další fáze. Stojany se salátem nebo bylinkami v živném roztoku jsou v Liberci třeba i v zoologické zahradě, na střeše garáže nebo u kavárny v jednom z vnitrobloků ve městě.

Farma na střeše logistické haly v Průmyslové zóně Jih je největší, zabírá kolem 100 metrů čtverečních, pěstují pět druhů salátů a každý týden z ní sklidí kolem 650 hlávek. Část sklizně míří do místní kantýny, další firma dodává do bister a restaurací v Liberci a blízkém okolí. I když by někdo mohl mít ze zeleniny vypěstované v průmyslové zóně obavy, tak ve skutečnosti je zdejší salát v biokvalitě. "Máme na to certifikáty," uvedl ředitel společnosti DB Schenker Tomáš Holomoucký.

Hydroponická farma je ve výšce zhruba osmi metrů nad zemí, do jejího vybudování, zabezpečení a také zajištění bezpečného přístupu investovala firma podle ředitele řádově statisíce korun. "Peníze tady v tom myslím nejsou úplně důležité, důležité je ukázat, že se takový projekt dá dotáhnout do konce. Má smysl nejenom z toho pohledu, že si teď pěstujeme zeleninu, ale taky tím chladíme část našich šedivých střech," dodal Holomoucký. Pokud se projekt osvědčí, nevyloučil jeho rozšíření na další haly firmy.

Projekt vznikl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která monitoruje jeho environmentální přínosy. Už loňský pilotní projekt na univerzitní střeše ukázal, že podobná instalace dokáže ochladit povrch až o 20 stupňů Celsia. "Nejenže sníží přehřívání střech, ale zároveň se v noci teplota udržuje stabilnější," poznamenala Nalezená. Oproti klasickým zeleným střechám je podle ní projekt levnější, není tak technicky náročný a navíc přináší ekonomickou návratnost.

Střešním farmám se mladá architektka věnuje ve svém volném čase, že bude někdy farmařit, nečekala. "Já jsem architekt, vůbec nejsem pěstitel, mně doma opadala i plastová kytka z IKEA," poznamenala s úsměvem. Zájem o tento druh zelených střech ale podle ní roste, na dalších projektech už tým pracuje. "Čeká nás zimní sezona bez těch salátů a my budeme mít čas ty projekty nakreslit, zrealizovat a v příští sezoně tady můžeme rozjet deset takových farem i víc," dodala Nalezená.

