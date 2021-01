V Rusku vycpali aligátora, jenž přežil bombardování Berlína

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | darwinmuseum.ru Saturn se vylíhnul ve Spojených státech v roce 1936, zanedlouho se ocitl v berlínské zoo, kde prožil i bombardování Berlína. V listopadu roku 1943 ze zoo uprchnul. Následující tři roky jeho života obestírá tajemství. V roce 1946 ho však našli britští vojáci a předali ho tehdejšímu Sovětskému svazu.

Aligátor Saturn, který za druhé světové války přežil bombardování Berlína, bude od ledna k vidění v moskevském Darwinově muzeu. Legendární plaz pošel letos v květnu ve věku 84 let v moskevské zoologické zahradě, nicméně preparátoři ho v následujících šesti měsících vycpali a svůj "druhý život" tak prožije jako muzejní exponát. Informoval o tom server The Moscow Times.

Saturn se vylíhnul ve Spojených státech v roce 1936, zanedlouho se ocitl v berlínské zoo, kde prožil i bombardování Berlína. V listopadu roku 1943 před duněním bomb, které zabily několik dalších aligátorů v zoo, uprchnul. Následující tři roky jeho života obestírá tajemství. V roce 1946 ho však našli britští vojáci a předali ho tehdejšímu Sovětskému svazu.

Tak se Saturn ocitl v Moskvě. V tamní zoologické zahradě strávil dalších sedm desítek let života. Byl vybíravý v jídle a rád se nechával drbat koštětem, popsala ho zoo. Časem se kolem něj zrodila rovněž legenda, že prý patřil vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi. Když uhynul, zoologická zahrada prohlásila, že tím končí "jedna éra". Zároveň však podotkla, že aligátor americký by se ve volné přírodě dožil tak 30 až 50 let.

V prosinci započal jeho nový - posmrtný - život, tentokrát coby exponátu v moskevském Darwinově muzeu, které legendárního plaza vystavilo v sekci věnující se fauně Severní Ameriky. Společníky mu dělá bizon, mýval nebo dikobraz. "Každý zaměstnanec zachází s nově příchozím se zvláštní úctou - žádný plaz v muzeu nemá tak bohatý životopis. Bez přehánění, v zoo byl legendou a mnoho toho ve své době viděl," uvedlo Darwinovo muzeum na svém webu, kde také zveřejnilo snímky vycpaného Saturna.

Veřejnost si ho bude moci prohlédnout od poloviny ledna, kdy se očekává, že se muzeum opět otevře návštěvníkům. V současné době je kvůli pandemii koronaviru totiž zavřené.

