V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě hrabáče

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Simona Jiříčková / ZOO Dvůr Králové Mláďata hrabáčů jsou velmi náročná na stabilní podmínky. Proto malý samec tráví čas ve zvláštní místnosti, kde mu infračervená lampa udržuje teplotu kolem 33 stupňů Celsia a vlhkost přes 70 procent. Právě takové podmínky by panovaly v prostředí podzemního doupěte, které si hrabáči budují.

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku přišlo 14. února na svět mládě hrabáče kapského. Jde o nejmenší mládě v historii dvorského chovu tohoto druhu, podle ošetřovatelů jde nejspíše o samce, informovala Zuzana Boučková ze ZOO Dvůr Králové.

Mládě hrabáče kapského pravidelně pije a sílí. "Skyla je už zkušená matka, a tak odchov probíhá naprosto bez problémů. I když je mládě s porodní váhou 1,4 kilogramu na samé spodní hranici normy, je velmi aktivní a pravidelně se dožaduje krmení. Rychle sílí," řekla zooložka Gabriela Linhart. O víkendu již mládě dosáhlo váhy dvou kilogramů.

Mláďata hrabáčů jsou velmi náročná na stabilní podmínky. Proto malý samec tráví čas ve zvláštní místnosti, kde mu infračervená lampa udržuje teplotu kolem 33 stupňů Celsia a vlhkost přes 70 procent. Právě takové podmínky by panovaly v prostředí podzemního doupěte, které si hrabáči budují. V podmínkách člověkem zbudované nory, kterou mají hrabáči k dispozici v pavilonu, není možné takto konstantní podmínky udržet.

Matka mládě pravidelně kojí. "V průměru je to asi sedmkrát denně od šesti ráno zhruba do půlnoci. Vše řídí Skyla svou aktivitou. Jakmile večer či v noci vstane a jde na svou pravidelnou obchůzku, čekáme, až ulehne," uvedla Linhart. Při krmení odebírají ošetřovatelé Skyle mléko i do zkumavek a mrazí ho. V případě nutnosti ho použijí k dokrmení dvorských mláďat, případně i odmítnutých hrabáčů jinde na světě.

Chov hrabáčů je velmi náročný. Jsou to totiž potravní specialisté, v přírodě se živí takřka výhradně termity. Ty je třeba v péči člověka nahrazovat speciálními kašemi a míchanicemi, které si každý chovatel připravuje sám. V dvorské zoo jsou kromě hmyzu zastoupeny také speciální granule, mrkev, banány, vejce nebo koktejl vitaminů a minerálů.

Safari park chová hrabáče kapské od roku 2014, kdy dorazil chovný samec Eka. V létě 2017 k němu do specializovaného zařízení v pavilonu Africká savana přibyla samice Skyla. Pár je velmi harmonický a za pět let se stali jedněmi z nejúspěšnějších rodičů ve světových zoologických zahradách.

