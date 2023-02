V tendru na ředitele lesního a vodního hospodářství Lesů ČR jsou dva uchazeči

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlášky do opakovaného výběrového řízení na ředitele lesního a vodního hospodářství státního podniku Lesy České republiky (LČR) podali dva uchazeči. "Nyní je čekají manažerské testy a pohovor. Předpokládáme, že nový ředitel by měl být jmenován do konce března," řekla ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová. Termín pro podání přihlášek vypršel ve středu o půlnoci. LČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Do výběrového řízení, které bylo vypsané loni v prosinci, se přihlásili čtyři zájemci, ale jeden nesplnil kvalifikační požadavky. V únoru generální ředitel podniku Dalibor Šafařík řízení zrušil. "Předložené koncepce managementu tohoto úseku neodpovídaly kladeným nárokům a požadavkům," uvedl Šafařík.

Úsek lesního a vodního hospodářství je aktuálně jediným ze čtyř odborných úseků Lesů ČR, který nemá ředitele. Zatím úsek z pověření vede vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Ondřej Pecháček. Před ním úsek v posledním roce z pověření vedli Jiří Groda a Ivan Klik.

Bez jmenovaného ředitele je úsek od 3. ledna 2022, kdy na své funkce rezignovali všichni čtyři odborní ředitelé. Z funkcí tehdy odstoupili krátce po odvolání tehdejšího generálního ředitele LČR Josefa Vojáčka pověřeným ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Po Vojáčkovi podnik z pověření řídil Jiří Groda, a to do 13. prosince 2022.

Šafařík vede státní podnik od 14. prosince 2022, do té doby byl ekonomickým ředitelem. Ekonomickým ředitelem je od letošního 1. ledna Daniel Szórád, který byl v letech 2014 až 2018 generálním ředitelem podniku. Obchodní a správní úsek LČR od 1. dubna 2022 vedou Radovan Srba a Igor Kalix. Srba i Kalix v těchto funkcích působili v letech 2014 až 2018 v týmu tehdejšího generálního ředitele Szóráda.

Lesy ČR loni s dalším ústupem kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o pětinu na 9,2 milionu metrů krychlových. Letos LČR plánují těžbu na úrovni 9,1 milionu metrů krychlových. Rekordní těžbu 14,4 milionu metrů krychlových podnik vykázal v roce 2020.

Finanční výsledky za loňský rok podnik zatím nezveřejnil. Za loňské tři čtvrtletí podnik meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z předloňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva.

