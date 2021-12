V teplárně v Uherském Hradišti se bude spalovat zemní plyn a komunální odpad Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V teplárně v Uherském Hradišti - Mařaticích se bude po její plánované modernizaci spalovat zemní plyn a komunální odpad. Definitivně to schválila valná hromada společnosti CTZ, která teplárnu provozuje. ČTK to za společnost sdělila Romana Snášelová. Většinový podíl v podniku drží firma MVV Energie CZ, menšinový město. Podzim roku 2023 a jaro roku 2024 by měly být poslední topnou sezonou, kdy se bude v teplárně spalovat uhelný prach. Na podzim 2024 přejde teplárna na zemní plyn. Výstavba zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by měla začít v roce 2027 a zahájení první dodávky tepla i z komunálního odpadu nejpozději v roce 2029. Varianta modernizace musela získat souhlas obou společníků teplárny. "Je to jednoznačně nejlepší řešení, jak snižovat emise skleníkových plynů a jak zajistit alespoň částečnou nezávislost ve výrobě tepla a elektřiny na cenách a dodávkách zemního plynu," uvedl předseda představenstva MVV Energie CZ Jörg Lüdorf. Počítá se s výstavbou tří plynových kotlů, jedné nové kogenerační jednotky na zemní plyn a zařízením na energetické využití odpadů s kapacitou 15 000 tun komunálního odpadu ročně. Součástí schválené varianty je již existující kogenerační jednotka umístěná v blokové kotelně ve Štěpnicích. "Vzhledem k tomu, jak extrémně vzrostla letos cena zemního plynu, tak uděláme maximum, abychom ZEVO uvedli do provozu co nejdříve," řekl jednatel CTZ Kamil Ondra. Investice do modernizace teplárny činí 285 milionů korun bez dotací z Modernizačního fondu, o které bude CTZ žádat. Pokud získá dotaci na výstavbu ZEVO, investice se sníží minimálně o 85 milionů korun. Celkové náklady by podle Snášelové mohla snížit i dotace na výstavbu plynových kotlů. V listopadu schválili změnu paliva v teplárně na plyn a odpad zastupitelé Uherského Hradiště. Podle zástupců radnice to zamezí prašnosti skládky uhlí, sníží emise z teplárny, přispěje ke stabilizaci cen tepla a řešení odpadového hospodářství ve městě. Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) schválená varianta modernizace teplárny splňuje nejpřísnější kritéria na čistotu životního prostředí, energetické využití odpadu považuje za strategický krok. Město podle něj bude mít díky podílu v CTZ vliv na cenu tepla i cenu za zpracování komunálního odpadu. Opoziční zastupitel Jaroslav Ševčík (Piráti) navrhoval, aby teplárna po roce 2024 spalovala pouze plyn. Další opoziční zastupitel Ivan Karpeles (ČSSD) upozornil, že v okolí teplárny je řada obytných domů. Při spalování odpadů se podle něj budou do ovzduší dostávat těžké kovy včetně rtuti nebo karcinogenní dioxiny. Nyní oblast v okolí teplárny sužuje prach z hnědouhelné skládky. Spalování odpadu v teplárně odmítala také loňská petice s 2727 platnými podpisy. Její signatáři také preferovali spalování zemního plynu. Už dříve zastupitelstvo projednalo čtyři varianty modernizace teplárny. Dvě zahrnovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě. Variantu schválenou valnou hromadou CTZ i zastupiteli města upřednostnila studie vypracovaná odborníky z Vysokého učení technického v Brně. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

