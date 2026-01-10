https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-trinci-zacne-sber-vanocnich-stromku-pomohou-pri-vyrobe-kompostu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Třinci vyrobí z vánočních stromků kompost

10.1.2026 16:54 | TŘINEC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz
Odpadová společnost Smolo v Třinci na Frýdecko-Místecku začala se svozem vánočních stromů. Už v prosinci si připravila prostory pro příjem tisíců jehličnanů, z nichž vyrábí kompost, sdělila mluvčí společnosti Dorota Havlíková.
 
"Obvykle jen z třineckých sídlišť a centra města svezeme vždy kolem pěti tun jehličnanů," uvedla mluvčí.

Se separátním odvozem vánočních stromů firma počítá do poloviny února, pak je bude odvážet společně s velkoobjemovým odpadem každé pondělí. "Vánoční stromky jsou perfektní surovina pro výrobu kompostu. Mají žádoucí obsah dřevní hmoty v poměru k větvím. Výhodou je, že v rámci sběrného dvora provozujeme vlastní kompostárnu, takže bioodpad nemusíme převážet na větší vzdálenosti," uvedla vedoucí sběrných dvorů Andrea Kufová.

Stromky podle ní lidé odkládají nejen k nádobám na odpad, ale vozí je přímo i do sběrných dvorů. Tisíce jehličnanů, které závozníci sesbírají ze stanovišť kontejnerů na komunální odpad nebo přijmou ve sběrném dvoře, se v třinecké kompostárně budou postupně zpracovávat na dřevní štěpku. Po smíchání s bioodpadem poslouží k výrobě kompostu.

"Je to přírodní materiál, který vracíme zpět přírodě, proto musí být stromky důkladně odstrojeny. Díky edukaci se kvalita i tohoto odpadu zlepšuje," uvedla Kufová. Štěpku společně s bioodpadem zaměstnanci kompostárny promíchají v míchacím voze. Hmota se působením mikroorganismů samovolně zahřívá až na 78 stupňů Celsia. Pracovníci se pak starají o udržení potřebné vlhkosti a pravidelné provzdušňování. "To vše zaručí mikrobiální nezávadnost kompostu a zabrání klíčivosti semen plevelů. Hmota takto fermentuje šest až osm týdnů, dozrávání pak trvá tři až čtyři měsíce," uvedla Havlíková.

Společnost nabádá obyvatele, aby vánoční stromky nedávali do komunálního odpadu. Snižují tím kapacitu nádob a je to neekologické. Obyvatelé rodinných domů mohou stromky nařezané na menší kusy odložit do nádoby na bioodpad, odevzdat do sběrných dvorů nebo je využít jako otop.

Pražská EVVOluce

