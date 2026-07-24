V tropickém skleníku ostravské zoo kvete nejmenší leknín světa
Leknín trpasličí objevil v roce 1987 německý botanik Eberhard Fischer ve Rwandě, rostl kolem okrajů horkého pramene. "Sotva 20 let po svém objevení, v roce 2008, ale tato rostlina ze své původní lokality vymizela. Důvodem bylo nadměrné využívání vápence vysráženého horkým pramenem a také využívání pramenné vody pro zavlažování zemědělských ploch. Půda vyschla a vypadalo to, že v oblasti všechny rostliny vymizely," řekla mluvčí.
Dodala, že kdyby Fischer nenasbíral vzorky vzácného leknínu, rostlina by jako druh definitivně zmizela z planety. "Přeživší exempláře žily dál v kurátorských sbírkách, nejprve v Bonnské botanické zahradě v Německu a poté v Kew Gardens v Anglii," doplnila mluvčí. V roce 2023 se ale botanikům podařilo objevit odlehlý termální pramen ve Rwandě, kde našli i významnou populaci leknínu trpasličího.
V mezinárodním Červeném seznamu tak byl tento druh překvalifikován z kategorie vyhynulého v přírodě na kriticky ohrožený. Ostravská zahrada získala jednu rostlinu koncem loňského roku. Aktuálně opět kvete a zájemci si ji mohou o víkendu prohlédnout při jedné z komentovaných prohlídek, které se konají vždy v 11:00 a ve 14:00. Prohlídka skleníkového areálu o rozloze zhruba 2000 metrů čtverečních s tropickými a subtropickými rostlinami z celého světa trvá 1,5 až dvě hodiny.
Leknín trpasličí tvoří růžice listů na krátkých řapících o průměru deset až 20 centimetrů. Listy jsou asi jeden až tři centimetry široké. Bílé květy se žlutými tyčinkami jsou velké centimetr. Otevírají se ráno a brzy odpoledne se opět zavírají.
"Leknín trpasličí vyžaduje jiné pěstební podmínky než ostatní druhy leknínů. Rostlinu je třeba zasít a pěstovat v hloubce pouhého jednoho centimetru, aby se sazenice dostala k oxidu uhličitému přítomnému ve vzduchu, který se ve vodě snadno nerozpouští. Roste ve vlhkém bahně ve vodě při 25 stupních Celsia," řekl botanik David Kubala.
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