V tuniském Gábesu sílí protesty, emise z továrny přiotrávily už přes 200 lidí

23.10.2025 19:03 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Desítky tisíc lidí v úterý v tuniském městě Gábes protestovaly proti vládě, která jim už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv. Ta znečišťuje ovzduší i pobřežní vody Středozemního moře a v posledních týdnech kvůli jejím toxickým emisím vzrostly případy otravy a dýchacích problémů, kvůli nimž skončilo přes 200 lidí, zejména dětí, v nemocnici. Po více než týdenních protestech dnes ve městě Gábes největší tuniské odbory vyhlásily také generální stávku, informovala agentura AFP.
 
Protesty v Gábesu, jehož městská aglomerace má asi 400 000 obyvatel, minulý týden podpořili demonstrací i lidé v asi 400 kilometrů vzdáleném hlavním městě Tuniska. Podle agentury Reuters by mohly nepokoje v Gábesu zesílit nespokojenost, která doutná v dalších tuniských regionech, kde lidé pravidelně demonstrují kvůli vysoké nezaměstnanosti či výpadkům dodávek vody.

Demonstraci v Gábesu minulý týden policie rozehnala slzným plynem a několik desítek lidí zatkla. Mluvčí policie to zdůvodnil tím, že demonstranti na policisty házeli dýmovnice a zápalné lahve. Tento týden zůstaly v Gábesu zavřené obchody, školy, kavárny, trhy a tisíce lidí vyšly do ulic s transparenty, na nichž požadovaly uzavření továrny na výrobu hnojiv. Závod byl otevřen v roce 1972 a vláda už několik let slibuje, že komplex zaměstnávající asi 4000 lidí uzavře a nahradí ho modernější továrnou, která bude splňovat mezinárodní standardy.

Z továrny v pobřežním městě Gábes unikají podle ekologů do ovzduší i do moře nebezpečné radioaktivní látky, které mohou způsobovat rakovinu. Ohrožují také mořské živočichy. Podle místních rybářů v oblasti v posledních deseti letech výrazně klesl počet ryb, které jsou živobytím pro mnoho tamních obyvatel. Podle AFP nedávný nárůst toxických emisí způsobila intenzifikace výroby v továrně s použitím zastaralého vybavení.

Vláda prezidenta Kaíse Saída v reakci na protesty vytvořila tým úředníků ze dvou ministerstev, který má přijmout potřebná opatření. Zatím ale není jasné, jaká budou. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo postavit v Gábesu nemocnici, která by se specializovala na léčbu rakoviny kvůli rostoucímu počtu případů této nemoci, napsala dnes agentura Reuters.

Tunisko je významným producentem fosfátů, které se tam těží a používají se k výrobě hnojiv, kterou podle AFP plánuje vláda do roku 2030 několikanásobně zvýšit.

Kvůli znečištění ovzduší a moře, které způsobuje továrna ve městě Gábes, se tuniská vláda obrátila na čínské experty. Její snahou ale podle serveru The Arab Weekly nyní není továrnu na výrobu hnojiv uzavřít, protože by to vyšlo příliš draho, ale místo toho snížit znečištění a zmírnit její dopad na životní prostředí.

reklama
 
