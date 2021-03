V Zoo Brno se letos narodilo už přes 10 mláďat, třeba takini

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V brněnské zoo se od začátku roku narodila více než desítka mláďat různých druhů. Mezi posledními jsou to například surikaty, osinák africký nebo dvě mláďata takina indického. Do zoo také dorazil samec urzona kanadského, odjeli naopak dva lvi, uvedla mluvčí zahrady Monika Brindzáková. Zařízení je z důvodu vládních opatření proti šíření covidu-19 uzavřené.

Zoo aktuálně chová skupinu devíti takinů, z toho je jeden chovný samec a dvě chovné samice. Letošní mláďata dostala od chovatelů jména Chilli a Hašlerka. "I přesto, že právě takiny se nám daří odchovávat pravidelně, každé narozené mládě znamená pro zoologickou zahradu úspěch. Samozřejmě paralelně jednáme s koordinátorem evropského záchovného programu pro tento druh o transportu dříve narozených jedinců do jiných zahrad," uvedla kurátorka chovu savců Šárka Mikátová.

Do zoo z americké Minnesoty dorazil nový samec urzona kanadského. Aktuálně je v povinné karanténě a čeká ho seznamování s brněnskou samicí. Naopak do světa se vydali dva lvi konžští. "Anoona a Akashinga se narodili na konci roku 2017 a jedná se o první odchov samice Kivu a samce Lolka. Lví rodinka byla mezi návštěvníky velmi oblíbená, ale již delší dobu jsme hledali pro mladé lvy nový domov. A podařilo se. Anoona odjela v polovině února do polské Zoo Chorzow a dnes vyrazil na cestu do Zoo Zamość i samec Akashinga," uvedla Mikátová.

Brněnská zahrada je stejně jako ostatní obdobná zařízení nyní uzavřená, dění v zařízení mohou zájemci sledovat přes sociální sítě. Novinky zveřejňuje například na svém facebookovém profilu.

Zoo Brno chová kolem 2250 zvířat zhruba 400 druhů. Loni do ní zavítalo asi 263.000 lidí, meziročně zhruba o 68.000 méně. Kvůli koronavirové pandemii byla totiž pro veřejnost téměř čtyři měsíce uzavřena.

reklama