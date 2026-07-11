V Zoo Brno se vylíhly dvě sovice sněžní, chovatelé je ve vedrech chladili ledem
11.7.2026 07:10 | BRNO (ČTK)
Mohutná sova Sovice sněžní (Bubo scandiacus) je dokonale uzpůsobená k životu v severských oblastech.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ZOO Chleby
Mláďata si pochutnávají hlavně na myších, ale jejich jídelníček doplňují také kuřata nebo potkani. K tomuto druhu sov se pojí i jedna filmová zajímavost, zahrál si totiž ve filmu Harry Potter. Filmová sova Hedvika ale byla ve skutečnosti samec, protože ti jsou téměř čistě bílí, zatímco samice mají výrazné tmavé skvrny.
Sovice sněžní je velký druh sovy, který pochází ze severních oblastí Evropy, Asie a Ameriky. Druh je specifický výraznou pohlavní dvojtvárností ve zbarvení peří. Na rozdíl od většiny ostatních sov loví a je aktivní přes den. Přestože je jejím domovem dálný sever, výjimečně se objevuje i v západní Evropě. Z území České republiky pochází poslední doložené pozorování z volné přírody ze začátku 20. století.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk