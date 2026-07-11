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V Zoo Brno se vylíhly dvě sovice sněžní, chovatelé je ve vedrech chladili ledem

11.7.2026 07:10 | BRNO (ČTK)
Mohutná sova Sovice sněžní (Bubo scandiacus) je dokonale uzpůsobená k životu v severských oblastech.
Mohutná sova Sovice sněžní (Bubo scandiacus) je dokonale uzpůsobená k životu v severských oblastech.
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Zdroj | ZOO Chleby
V brněnské zoologické zahradě se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní, jejich odchov přitom není snadný. Protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. ČTK o tom informoval mluvčí zařízení Jan Bedřich.
 
Dva malí opeřenci přišli na svět v polovině června, chovatele přírůstky potěšily. "Odchov sovic sněžních totiž není vůbec jednoduchý. Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu, a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naši ošetřovatelé proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny," popsal mluvčí.

Mláďata si pochutnávají hlavně na myších, ale jejich jídelníček doplňují také kuřata nebo potkani. K tomuto druhu sov se pojí i jedna filmová zajímavost, zahrál si totiž ve filmu Harry Potter. Filmová sova Hedvika ale byla ve skutečnosti samec, protože ti jsou téměř čistě bílí, zatímco samice mají výrazné tmavé skvrny.

Sovice sněžní je velký druh sovy, který pochází ze severních oblastí Evropy, Asie a Ameriky. Druh je specifický výraznou pohlavní dvojtvárností ve zbarvení peří. Na rozdíl od většiny ostatních sov loví a je aktivní přes den. Přestože je jejím domovem dálný sever, výjimečně se objevuje i v západní Evropě. Z území České republiky pochází poslední doložené pozorování z volné přírody ze začátku 20. století.

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