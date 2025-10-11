https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zoo-dvur-kralove-se-narodilo-dalsi-mlade-ohrozene-zirafy-rothschildovy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V zoo Dvůr Králové se narodilo další mládě ohrožené žirafy Rothschildovy

11.10.2025 21:08 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se v pátek 3. října narodila samička kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Jde o druhé mládě tohoto druhu v krátké době, předchozí se narodilo letos v srpnu, uvedl mluvčí zoologické zahrady Michal Šťastný. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě, stádo nyní čítá 16 zvířat. Dvorská zoo chová ještě 11 žiraf síťovaných. I s novým přírůstkem se dosud v zoo narodilo 284 žiraf, z nichž 188 bylo žiraf Rothschildových.
 
Matkou malé samičky je desetiletá samice Jafari, pro kterou jde o druhé mládě. První, letos dvouletá samice, stále žije ve Dvoře Králové. Otcem mláděte je samec Bořek. Nově narozená samička zatím žije s matkou ve stájích. "S ohledem na vývoj počasí je takřka jisté, že k vidění pro veřejnost bude malá žirafa až na jaře," uvedl Šťastný.

Základ chovu žiraf ve Dvoře Králové daly výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Žirafy z dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po světě a jsou pojistkou pro zachování tohoto druhu i v případě, že by v přírodě vyhynul.

Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155.000 žiraf, v roce 2015 to bylo zhruba 95.000 kusů. Za poklesem jejich populace stojí přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. Pro rychlé mizení žiraf se vžilo označení tiché vymírání, uvedla zoo.

Žirafa Rothschildova, označovaná i jako núbijská, je jedním z poddruhů žirafy severní, která je ze čtyř druhů žiraf nejohroženější. Odhadem v Ugandě a Keni žije jen několik tisíc jedinců.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je i v chovu nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zoo Praha vypustila zubry do Dolních Počernic. Foto: Oliver Le Que Zoo Praha Zoo Praha umístila zubry do výběhu v Dolních Počernicích medvěd ušatý Foto: Michelle Bender Flickr Zoo v Chlebech chce vybudovat záchranné centrum pro chladnomilné šelmy bodlok fialový Foto: Francois Libert Flickr Hodonín po neshodách odvolal dlouholetého ředitele tamní zoo

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 27

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 12

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist