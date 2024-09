V zoo Dvůr Králové se v jezeře narodil hroch. Už osmý od obnovy chovu v roce 2016

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V přírodním jezeře v areálu Safari Parku Dvůr Králové na Trutnovsku se v noci na pátek narodilo mládě hrocha obojživelného. Je to podruhé, kdy mládě přišlo na svět přímo v letní expozici Jezero hrochů. Jedná se o osmé narozené mládě od obnovy chovu hrochů v zoo v roce 2016, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Mládě i dalších šest hrochů mohou návštěvníci nadále pozorovat v jezeře, které je v pěší části safari. Dvorské hroší stádo patří k největším v Evropě."Samice se o potomka podle pozorování stará, mládě pije a prospívá," uvedl mluvčí. Pohlaví nového přírůstku chovatelé zatím neznají. Jeho matkou je chovná samice Hula. Zatím posledním hroším přírůstkem v zoo byla letos v lednu narozená samička, porodila ji druhá chovná samice Mona.

Zoo chov hrochů obojživelných, kteří jsou třetími největšími suchozemskými zvířaty na světě, obnovila po čtrnáctileté přestávce v roce 2016 příchodem samic Huly z Belgie a Mony z Dánska. V roce 2017 do Dvora Králové přišel ze Zoo Stuttgart chovný samec Mike. První mládě po obnově chovu se narodilo v roce 2018, předtím byl poslední přírůstek z roku 1989. Celkem se v zoo od obnovy chovu zatím narodilo osm mláďat. Z nich dvě se nezdařilo odchovat, uhynula krátce po porodu.

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

V roce 2021 zoo otevřela expozici Jezero hrochů po rozsáhlé přestavbě. Úroveň cesty, z níž lidé mohou pozorovat hrochy, klesla o několik metrů, až skoro na úroveň hladiny. Návštěvníci se k hrochům mohou přiblížit téměř na dosah ruky. Jezero a přilehlou pastvinu mohou lidé sledovat i z vyvýšené pozorovatelny. Kromě mláděte a tří chovných hrochů v jezeře žijí ještě tři mladé samice.

Pozorování hrochů je podle chovatelů nejlepší pozdě odpoledne, kdy zvířata opouštějí pohodlí a bezpečí vody a vydávají se na pastvu. "Hroší kůže je totiž sice velmi silná, zároveň je ale citlivá. V horkém letním slunci by se začala vysoušet, pálit a praskat," vysvětlil mluvčí, proč z vody hroši vycházejí až se soumrakem.

V jezeře hroši žijí po dobu letní sezony. S příchodem chladnějšího počasí je pracovníci zoo stěhují do veřejnosti nepřístupného pavilonu v zázemí safari parku. V jezeře by tak hroši mohli být k vidění ještě několik týdnů. Návštěvnici zoo je mohou pozorovat do 22:00, kdy v zoo zavírají poslední pavilony. Pokladny jsou otevřené do 18:00.

Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni návštěvnost safari parku vzrostla meziročně o půl procenta na nový rekord 673.000 lidí.

reklama