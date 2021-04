V Zoo Hodonín se připravují na otevření, lákadlem jsou smetanová lvíčata a vlče

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Hodonín

Zoo Hodonín po nuceném uzavření z důvodů pandemických opatření v pondělí pro návštěvníky znovu otevře, přípravy jsou v plném proudu. Největším lákadlem zůstávají čtyřčata lva jihoafrického či mládě vlka hřivnatého, sdělila mluvčí zoo Marie Blahová. Lvíčata mají po rodičích vzácnou smetanově bílou barvu. Vnější prostory zoo v ČR mohou v pondělí otevřít téměř po čtyřech měsících.

Pracovníci zoo po areálu v předepsaných vzdálenostech rozestavují lavičky a odpadkové koše, doplňují dezinfekční roztoky na ruce v bezdotykových stojanech, distančními páskami také vymezují prostory k dodržení bezpečných rozestupů. "Průběžné přípravy na nadcházející znovuotevření, které je v pořadí již čtvrté od loňského března, kdy byly zahrady z důvodu koronavirových opatření poprvé veřejnosti uzavřeny, ale probíhají dlouhodobě, takže informace o pondělním otevření pracovníky zoo nijak nezaskočila," uvedla mluvčí.

Návštěvníci se mohou těšit například na rodinu lva jihoafrického. "Největším lákadlem stále zůstávají již odrůstající čtyřčata lva jihoafrického, narozená loni v srpnu, a mládě vlka hřivnatého z loňského prosince, protože příležitostí prohlédnout si tato zvířata naživo nebylo mnoho," uvedla zooložka Lenka Štursová. Doplnila, že návštěvníci se mohou těšit i na stále se rozrůstající stáda ovcí a koz či na mláďata klokana rudokrkého i obrovského.

Zoo mohou otevřít jen venkovní prostory, navíc s podmínkou omezené kapacity do 20 procent. Mluvčí uvedla, že denní počet návštěvníků bude sledován, ale nepředpokládá se, že by limit mohl být překročen. Denní návštěvnost zoo se v předchozích letech v dubnu vždy pohybovala maximálně do 400 lidí za celý den. Nyní stanovený limit 20 procent pro hodonínskou zahradu znamená 700 lidí v jeden okamžik, takže obavy, že by mohl být překročen, a návštěvníci se tak do zahrady nedostali, podle mluvčí nejsou na místě.

Vstupenky lze zakoupit on-line i přímo v pokladně zoo. Zahrada bude otevřena denně od 9:00 do 19:00, vnitřní pavilony ale zůstanou uzavřeny. Výdejní okénka bufetu budou otevřena denně od 10:00 do 18:00.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Chová přes 1000 zvířat asi 280 druhů. Loni ji navštívilo nejméně lidí za posledních sedm let, přišlo zhruba 146.000 návštěvníků, meziročně asi o 50.000 méně. Zahrada byla stejně jako ostatní kvůli protiepidemickým opatřením opakovaně uzavřena. Letos otevřeno ještě neměla.

