Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Zoo Hodonín se těší z nového přírůstku, na svět přišlo mládě gibona lar. Návštěvníci jej mohou spatřit v pavilonu primátů, zatím ale jen pokud budou mít štěstí. ČTK to řekl mluvčí zahrady Ivo Cencinger. V pavilonu primátů před časem přibyla i samice tamarína pinčího.Narozením mláděte se skupina gibonů v hodonínské zoo rozrostla na pět. "Zatím téměř lysé mládě si samice drží a chrání, jeho pohlaví tak bude možné určit až po několika měsících. Přesto jej návštěvníci mohou při troše štěstí spatřit, zatím hlavně ve vnitřní expozici pavilonu primátů," uvedl mluvčí.

Gibon lar, nazývaný též běloruký, patří mezi ohrožené druhy, zejména kvůli odlesňování. Jeho domovinou je jihovýchodní Asie. Živí se především ovocem, listy či hmyzem. Giboni se díky dlouhým pažím rychle a hbitě pohybují, v přírodě se zdržují v korunách stromů. Typické je pro ně kromě obratnosti také dorozumívání a vymezování teritoria hlasitým houkáním podobným zpěvu. To ostatně mohou návštěvníci zoo v zařízení občas slyšet.

Gibony chová Zoo Hodonín dlouhodobě, současný chovný pár je zde od roku 2020. Po několika letech odcházejí mláďata do jiných zoo, podobně jako v přírodě, kdy rodič stejného pohlaví potomka "vyhání do světa". Dožívat se mohou až 40 let.

Mládě gibona není jediným, kdo v pavilonu primátů přibyl. Zoo získala také samici tamarína pinčího, kterou pořídila k dříve chovanému samci. "Tento ohrožený druh pohyblivé denní drápkaté opičky tvoří chovný pár. Šestiletý samec narozený v Hodoníně byl delší dobu sám. Vloni v létě získal sice samičku zabavenou z nelegálního chovu, bohužel se ukázalo, že trpěla pravděpodobně vrozenými vadami a z toho vyplývajícími dalšími těžkými problémy. Příběh ale šťastně pokračuje novou, tříletou partnerkou ze Zoo Hluboká," uvedl už dříve mluvčí.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Otevřena byla v roce 1977. Loni do zařízení zavítalo téměř 177.000 návštěvníků, což je meziročně zhruba o 3000 více. Šlo o třetí největší návštěvnost v historii.

reklama