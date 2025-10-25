V Zoo Praha má samice vombata obecného ve vaku nové mládě
"V zimě začala Winkleigh své předchozí mládě, samičku Mersey, postupně odhánět. Nechtěla se s ní již dál dělit o potravu, a tak jsme je začali oddělovat. Vombati totiž přirozeně žijí samotářsky," uvedl chovatel vombatů David Vala. "Díky tomu mohlo na konci března dojít ke spojení chovného páru. Domníváme se, že úspěšné páření proběhlo 19. května," dodal. Vombaty lidé naleznou v expozičním celku australské a tasmánské fauny Darwinův kráter v dolní části areálu.
V sobotu 18. října mohou zároveň návštěvníci spolu s chovateli oslavit Světový den vombatů. Zájemci budou moci vidět komentovaná krmení a připraven je i doprovodný program, a to například herní stanoviště pro děti s názvem Staň se vombatem, výtvarné dílny nebo infostánek o australské a tasmánské fauně.
Vombat obecný je nejbližším příbuzným koaly, obývá Tasmánii a vlhčí oblasti Austrálie. Své teritorium si značí trusem, který má neobvyklý tvar krychle. Velkou část života tráví hloubením podzemního systému nor a chodeb. Z tohoto důvodu mají samice vak obrácený otvorem dozadu, aby mládě nezasypávaly hlínou.
