V Zoo Praha má samice vombata obecného ve vaku nové mládě

25.10.2025 12:51 | PRAHA (ČTK)
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
V pražské zoologické zahradě se samici vombata obecného Winkleigh narodilo mládě, které se nyní vyvíjí v jejím vaku. Jde o druhé mládě tohoto vačnatce narozené v Česku. Tato zvířata se rodí v embryonálním stadiu a následně se vyvíjí právě v matčině vaku, o přítomnosti mláděte tak chovatelé zatím vědí jen podle jeho pohybů. Z vaku by mohl malý vačnatec začít vykukovat na konci listopadu. Prvním vombatem narozeným v Česku byla samička Mersey, která přišla na svět v pražské zoo v roce 2023 a loni v červnu poprvé opustila matčin vak.
 
Rodiči nového mláděte je opět chovný pár vombatů obecných, a sice šestiletá samice Winkleigh, která pochází ze záchranné stanice Trowunna Wildlife Sanctuary v Tasmánii, a pětiletý samec Cooper původem ze Zoo Hannover. "Narození (mláděte) proběhlo nepozorovaně, nejspíš na začátku června. Vombati, stejně jako jiní vačnatci, rodí po krátké březosti nedokonale vyvinutá mláďata a následný vývoj probíhá v bezpečí matčina vaku," uvedla zoo. Z matčina vaku by mládě mohlo vykouknout na konci listopadu a teprve později vak opustit.

"V zimě začala Winkleigh své předchozí mládě, samičku Mersey, postupně odhánět. Nechtěla se s ní již dál dělit o potravu, a tak jsme je začali oddělovat. Vombati totiž přirozeně žijí samotářsky," uvedl chovatel vombatů David Vala. "Díky tomu mohlo na konci března dojít ke spojení chovného páru. Domníváme se, že úspěšné páření proběhlo 19. května," dodal. Vombaty lidé naleznou v expozičním celku australské a tasmánské fauny Darwinův kráter v dolní části areálu.

V sobotu 18. října mohou zároveň návštěvníci spolu s chovateli oslavit Světový den vombatů. Zájemci budou moci vidět komentovaná krmení a připraven je i doprovodný program, a to například herní stanoviště pro děti s názvem Staň se vombatem, výtvarné dílny nebo infostánek o australské a tasmánské fauně.

Vombat obecný je nejbližším příbuzným koaly, obývá Tasmánii a vlhčí oblasti Austrálie. Své teritorium si značí trusem, který má neobvyklý tvar krychle. Velkou část života tráví hloubením podzemního systému nor a chodeb. Z tohoto důvodu mají samice vak obrácený otvorem dozadu, aby mládě nezasypávaly hlínou.

