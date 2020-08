V Zoo Praha odchovávají třetí generaci zmije obecné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Velenský / Zoo Praha Mláďata zmije obecné v Zoo Praha aktuálně měří zhruba 20 centimetrů a jedná se o potomky tří dospělých samic.v Zoo Praha aktuálně měří zhruba 20 centimetrů a jedná se o potomky tří dospělých samic.

V pražské zoologické zahradě odchovávají třetí generaci zmije obecné. Dvaceticentimetrová mláďata se narodila před dvěma týdny. Zmije obecná je jediným jedovatým hadem v české přírodě.

"Odchov zmije obecné v umělých podmínkách je velmi náročný. Vyžaduje přesnou kombinaci tepla, chladu a vlhka, mladé zmije jsou navíc velmi vybíravé," uvedl kurátor chovu plazů Petr Velenský.

Mláďata tří dospělých samic se narodila o měsíc dříve než chovatelé očekávali. Důvodem podle Velenského je letošní extrémně teplé jaro, které urychlilo graviditu zmijí.

Většina narozených plazů v pražské zoo nezůstane. Podle mluvčí zoo Heleny Petákové budou zmije umístěny do jiných zoologických zahrad, kde se nedaří zmije odchovat.

Zmije obecná je had z čeledi zmijovitých. Je to nejrozšířenější suchozemský had na světě, který žije v Evropě a Asii. Měří většinou kolem 50 centimetrů a váží 50 až 100 gramů, přičemž samice jsou větší než samci. Zmiji se rodí v průměru sedm mláďat. Březost trvá obvykle čtyři měsíce.

Zmije obecná je jediný jedovatý had přirozeně se vyskytující na území České republiky, kde obývá vyšší horské polohy. Pro zdravého dospělého člověka však jeho kousnutí nepředstavuje vážnější hrozbu.

Zoo Praha zmiji obecnou chová od jara 2014 a představuje ji v expozici na stezce Zakázance, která spojuje horní a dolní část zoo.

