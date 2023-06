V zoo ve slovenských Bojnicích medvědi testují kontejnery na odpadky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach / Martin Mach / Ekolist.cz Medvědi různě zabezpečené kontejnery a koše testují už poněkolikáté od loňska. Souvisí to s tím, že zákon 360 obcím na Slovensku ukládá, aby zabezpečily odpad před medvědy, už ale nespecifikuje, jak to mají udělat.

Medvědi hnědí, které chovají v zoologické zahradě v západoslovenských Bojnicích, testují kontejnery na odpadky. Cílem zkoušek je vyvinout takové nádoby, které by člověk mohl snadno obsluhovat, ale do kterých by se volně žijící medvědi nedostali a nemohli v nich shánět snadnou "kořist".

"Nejdůležitější je, aby se medvěd do komunálního odpadu nedostal," řekl Jaroslav Slašťan ze Zásahového týmu pro medvěda hnědého, jehož úkolem je informovat veřejnost nebo předcházet možným konfliktním situacím mezi člověkem a těmito šelmami. Testy jsou pro něj zajímavé i kvůli sledování inteligence medvědů.

Podle Maroše Voroniče z firmy, která kontejnery odolné vůči medvědům vyvíjí, jsou zátěžové zkoušky v kontrolovaných podmínkách zoologické zahrady efektivnější, protože v přírodě či na ulici nejde často zaznamenat všechny situace, které se tam dějí.

Testy se konají nejméně týden, a tak mají medvědi dost času, aby dokázali případně přijít na to, zda dokážou zdolat nějakou konstrukci nebo zábranu.

Vedoucí oddělení marketingu zbojnické zoo Andrea Klasová připomněla, že úkolem zoologických zahrad není jen chov ohrožených druhů zvířat, ale i pomoc zvířatům žijícím ve volné přírodě.

