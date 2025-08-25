https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zooparku-ve-zvoli-odkud-uprchl-lev-byla-kontrola-veterinaru-zaver-neni-znam
V zooparku ve Zvoli, odkud uprchl lev, byla kontrola veterinářů, závěr není znám

25.8.2025 11:17 | ZVOLE (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | pcarrick777 / pixabay.com
Do zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud nedávno uprchl lev a policie ho zastřelila, přijela minulý týden kontrola ze Státní veterinární správy. Jak dopadla, zatím není jasné. O výsledku bude možné informovat až po vypracování protokolu a uplynutí patnáctidenní zákonné lhůty pro případné námitky, řekl ČTK ředitel středočeské veterinární správy Otto Vraný.
 
Případ se stal 9. srpna. Lev se podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili. Případ prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

Vraný potvrdil, že kontrola v zooparku se uskutečnila. Inspektorka z ní nyní musí vypracovat protokol a doručit ho majiteli zooparku Tomáši Machačovi. "A až uplyne patnáctidenní zákonná lhůta na námitky pana Machače ke skutečnostem uvedeným v protokolu, tak bude jisté, že je protokol napsaný tak, jak se situace stala," dodal Vraný.

Majitel zooparku nedávno odvezl z areálu levharta, zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Ze zooparku plánuje odvézt také dvě pumy. Vraný uvedl, že zvířata měla z areálu zmizet už dávno. Pumy ale mohou být přesunuty jen na místo, které bude splňovat požadavky pro chov těchto zvířat. "A pan Machač na přesun pum bude potřebovat veterinární osvědčení," upozornil ředitel.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

