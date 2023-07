V Zooparku Zájezd přibyli v Evropě unikátní ptáci - kotingy nahokrké a krvavé

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Zooparku Zájezd na Kladensku přibyli v Evropě unikátní ptáci - kotingy nahokrké a krvavé. Nováčci v expozici pocházejí z Jižní a Střední Ameriky. Návštěvníci je najdou v loni otevřeném pavilonu Latinská Amerika, uvedl mluvčí zooparku Daniel Koleška.

Kotingy krvavé mají červeně zbarvenou hlavu a ocasní pera. Nahokrké mají část těla na krku holou s výrazně modrými kožními laloky, vzhledem trochu připomínají supy. "O obou existuje naprosté minimum informací. Nevíme třeba, kolika let se dožívají, kolik snáší vajec nebo jak si staví hnízdo. Proto chceme získat co nejvíc zkušeností s chovem, které budou následně využitelné pro ochranářské účely, pokud by se tyto druhy staly v budoucnu ohroženými," řekl ředitel zooparku Jiří Marek.

Do konce týdne je v zooparku pro děti připravený tematický kvíz. "Atmosféru doplňuje i gastronomický zážitek v podobě tradičních mexických tacos s trhaným hovězím a pomeranči, které připravilo naše bistro," doplnil Koleška.

Zoopark Zájezd je otevřený každý den. K vidění je v něm přes 100 druhů exotických i domácích zvířat. Součástí zoo je i odpočinková zóna s občerstvením, kavárnou, dětským hřištěm nebo velkou nafukovací trampolínou.

