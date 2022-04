Ve filmu Hluboká voda si zahrál nezvyklý kompars - stovky hlemýžďů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | epitree / Flickr "Hlemýždi jsou jedna z těch věcí, kterou mají lidé tendenci přehlížet. Nikdy si neudělají čas, aby se podívali na ty malé tvory a ocenili všechny jejich složitosti a zvláštnosti, které tvoří jejich život," dodal Max Anton.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Filmový thriller Deep Water (Hluboká voda), v němž hlavní role ztvárnili Ben Affleck a Ana de Armasová, je příběh o jednom dysfunkčním manželském páru, vášni, zradě... a o hlemýždích. Affleckova postava Vica je posedlá měkkýši a hlemýždí palác, který si vybudoval v garáži domu v New Orleans, mu poskytuje útočiště před zálety jeho ženy. Britský server Independent vyzpovídal Maxe Antona, filmového producenta a milovníka přírody, který měl pro film zajistit právě zvířecí kompars.

Když mu přišel e-mail od hollywoodského rekvizitáře, jestli by mohl zajistit 1000 hlemýžďů pro nový film, byl přesvědčený, že se jedná o vtip. Ale ukázalo se, že e-mail i žádost jsou pravé a Max Anton se vydal shánět 1500 hlemýžďů ve čtyřech různých amerických státech.

"Režisér Adrian Lyne chtěl velké hlemýždě. Ohromné, nerealisticky velké hlemýždě," řekl Anton. "Takoví existují, ale abyste je získali, musíte jet do zahraničí, anebo za ně zaplatit spoustu peněz. A to v té době nebylo možné. Pak jsou ještě nelegální způsoby, ale do těch jsme se taky nechtěli pouštět. Proto jsme se nakonec spokojili s domácími druhy, které se daly dost rychle sehnat ve Spojených státech," dodal.

"Odletěl jsem do Kalifornie, do San Diega a Los Angeles, kde jsem nasbíral asi 600-700 hlemýžďů kropenatých. Dokonce jsem některé našel na kopcích, kde je nápis Hollywood, a pak jsem je odvezl k sobě domů do New Orleans," uvedl Max Anton.

"Hlemýždi jsou jedna z těch věcí, kterou mají lidé tendenci přehlížet. Nikdy si neudělají čas, aby se podívali na ty malé tvory a ocenili všechny jejich složitosti a zvláštnosti, které tvoří jejich život," dodal Max Anton.

Zdaleka prý nešlo o nejhorší tvory, se kterými pracoval - těmi bylo pět samiček snovaček jedovatých, pavouků obecně známých jako černé vdovy.

reklama