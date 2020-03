Ve Wilsonově lese v Brně se kácí kvůli rozšíření Žabovřeské

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ratikova / Shutterstock Na západním svahu Wilsonova lesa nad Žabovřeskou ulicí v Brně mizí v posledních dnech desítky stromů. / Ilustrační foto

Na západním svahu Wilsonova lesa nad Žabovřeskou ulicí v Brně mizí v posledních dnech desítky stromů. Firma, kterou vybralo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kácí, aby bylo možné zahájit druhou etapu stavby velkého městského okruhu. Hotovo má být do dvou týdnů, řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Stromy je nutné vykácet kvůli tomu, že se rozšíří silnice ze dvou pruhů na čtyři a tramvajová trať se posune více k Wilsonovu lesu. Tam, kde je prostor mezi řekou a lesem vybíhajícím do prudkého kopce nejužší, pojedou tramvaje v tunelu.

Kdy začne druhá etapa stavby, není jisté. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí zaujmout stanovisko k rozkladu, který podalo ŘSD poté, co ÚOHS na konci února zrušil výsledek výběrového řízení. Silničáři ani město se s výkladem úřadu neztotožnili a považují jej za nesprávný. "Vždycky ve výběrovém řízení požadujeme několik živnostenských oprávnění a není podle mě nic diskriminačního na tom, když chceme oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, protože stavební soubor za 150 milionů to vyžaduje," řekl Fiala. Zároveň v rozkladu silničáři zpochybnili tzv. aktivní legitimaci slovenské firmy Deštrukprojekt, na jejíž podnět ÚOHS výsledek řízení zrušil.

Zakázku na kácení stromů tak silničáři vypsali velmi rychle samostatně, aby bylo možné kácet ještě nyní v době vegetačního klidu. Pokud by ÚOHS rozhodl v nejbližších dnech ve prospěch ŘSD, nemusela by stavba nabrat výrazné zpoždění. Původní plán počítá s otevřením nové silnice v roce 2023. První etapa od křižovatky s Kníničskou ulicí po Jundrovský most má být hotova do konce letošního roku.

