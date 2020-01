Ve Zlíně včera začal svoz vánočních stromků, skončí v kompostu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Hugo Charvát / Ekolist.cz Technické služby Zlín včera začaly svážet vánoční stromky. Stromky po svátcích neskončí mezi směsným komunálním odpadem na skládce, ale budou zpracovány do kompostu. / Ilustrační foto

Technické služby Zlín včera začaly svážet vánoční stromky. Stromky po svátcích neskončí mezi směsným komunálním odpadem na skládce, ale budou zpracovány do kompostu. Lidé je mohou odložit vedle popelnic či nádob na tříděný odpad. Svozová vozidla budou Zlínem projíždět vždy v pondělí či úterý, uvedla včera radnice ve zprávě zveřejněné na stránkách města

Stromky budou sváženy dnes, 13. a 14. ledna, dále 20., případně 21. ledna a 27. ledna s možností dodatečného svozu 28. ledna. Podle aktuální situace vyjedou pracovníci technických služeb i 3. a 4. února. Vyloučeny nejsou ani další termíny, podle zkušeností z minulých let to však již zřejmě nebude třeba.

Stromky se budou odvážet odděleně od komunálního či tříděného odpadu, není nutné je lámat, řezat či svazovat. "Chceme zároveň všechny požádat, aby stromky skutečně odkládali jen ke stanovištím kontejnerů a v žádném případě je nenechávali volně ležet na ulici či veřejných prostranstvích," uvedl vedoucí provozu Technických služeb Zlín Jiří Balajka.

Loni zlínské technické služby odvezly asi 45 tun stromků, což stálo zhruba 180.000 korun. Letos by stromků mohlo být až 50 tun. Stromky se kompostují v areálu skládky Suchý důl.

Vánoční stromky se budou svážet a likvidovat také v jiných městech ve Zlínském kraji. "Město Rožnov již několik let použité stromky sváží a štěpkuje na dřevní hmotu, kterou následně využívá. Jedinou podmínkou pro občany je, že stromky musí být úplně odstrojené. Tedy bez háčků a ozdob," uvedl zástupce radnice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku Marek Havran. Město zajišťuje likvidaci stromků v zástavbě s panelovými domy.

V Uherském Hradišti mohou lidé odstrojený vánoční stromek odvézt do sběrného dvora nebo odložit u nejbližšího kontejnerového stání, odkud se budou odvážet vždy v pondělí, a to od včerejška do 10. února. Stromky budou poté štěpkovány.

