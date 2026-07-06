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Ve zlínském muzeu začala výstava Když byl kámen nad zlato

6.7.2026 00:13 | ZLÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Free-Photos / Pixabay
Výstava Když byl kámen nad zlato je nově k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Představí kámen coby surovinu k výrobě nástrojů z geologického i archeologického pohledu. Interaktivní část výstavy umožní návštěvníkům stát se pravěkým člověkem a vyzkoušet si práci s kamennými nástroji, sdělila ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková. Výstava potrvá do 11. dubna příštího roku.
 
"Vědomé využívání nástrojů je základní vlastnost člověka, kterou se odlišujeme od ostatních živočichů. Kámen byl z prvních materiálů využívaných člověkem, který se nám dochoval do dnešních dnů. A právě podle kamene nese název celé období paleolitu," uvedla archeoložka a jedna z kurátorek výstavy Jana Langová.

Člověk zpočátku používal kamenné nástroje, které byly využitelné už v přírodním stavu a daly se sbírat. "Po vyčerpání zdrojů se člověk začal orientovat na některé horniny a minerály z konkrétních lokalit, které měly vhodné vlastnosti a daly se štípat. Šlo zejména o silicity, minerály jako křemen, křišťál či opál a přírodní skla, jako obsidián či vltavín. Z takto upravených materiálů byly vyráběny různé nástroje, od pěstních klínů, sekáčů, špiček, rydel, po drásadla, škrabadla, hroty a jiné," uvedla geoložka a kurátorka výstavy Andrea Dovicová.

Výstava představí artefakty z moravských lokalit i horniny sloužící k jejich výrobě. Nechybí interaktivní část výstavy, kde si návštěvníci vyzkouší práci s kamennými nástroji. Doprovodný program k výstavě nabídne tvořivé dílny pro děti i dospělé. "První z nich, Talismany, Venuše a umění v pravěku, se uskuteční 16. července. Účastníci se vydají mezi pravěké lovce a seznámí se s uměním, které vytvářeli. Inspirací jim budou pravěké sošky a talismany ve výstavě Když byl kámen nad zlato a domů si každý odnese vlastnoručně vyrobenou 'pravěkou' sošku," uvedla Lečíková. Dílnu bude možné navštívit také 13. srpna.

Na pravěké umění naváže 30. července experimentální dílna Paleolitické malování. Nabídne malbu přírodními materiály. Na 20. srpna je připravena dílna Ozdoby v pravěku, která představí předměty každodenního života pravěkých lidí a přiblíží podobu dávných ozdob.

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