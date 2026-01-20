Vědci experimentují s okřehkem a vesnovkou, mají vynikající výživové hodnoty
V případě okřehku se podle studií ukázalo, že může produkovat až šestkrát více bílkovin na hektar než globálně a masivně pěstovaná sója. "Nejde o šlechtění nových odrůd, ale o hledání zcela nových potravinových zdrojů a úpravu podmínek pěstování ve vnitřním prostředí. Tím rostliny stimulujeme k přirozeně vyšší produkci specifických obsahových látek," vysvětlil Robert Pokluda z Ústavu zelinářství a květinářství. Rostliny poté mohou být použité pro výrobu nutričně bohatších potravin.
U okřehku šlo v první řadě o zajištění perspektivních genotypů, tedy genetického materiálu, který má dobrý předpoklad pro rychlé množení a potenciálně vysokou produkci bílkovin. Poté se vědci snaží optimalizovat pěstební podmínky, aby byla výtěžnost bílkovin co nejvyšší.
U vesnovky postupovali vědci podobně. Sesbírali několik volně rostoucích rostlin na různých místech Česka a zjišťovali obsah sulforafanu. "Obecně se vyskytuje ve vysokých hladinách v brukvovité zelenině. Dosavadní výsledky ale ukazují, že vesnovka jej obsahuje násobně více," řekl Pokluda. I u ní se budou vědci snažit podmínky pro pěstování optimalizovat.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (4)
Jan Šimůnek20.1.2026 11:30
Pro ten okřehek spíš v článku chybí informace o hodnotě těch bílkovin. Zdroje rostlinných bílkovin totiž zase takový problém nejsou, ale problémem je ten, že v nich zpravidla chybí jedna nebo více aminokyselin pro člověka nezbytných, které si nedokáže nametabolizovat, v odborné terminologii esenciálních. MMCH, velmi bohatým zdrojem rostlinných bílkovin je také tabák.
Slavomil Vinkler20.1.2026 15:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Michal Ukropec20.1.2026 14:38
Slavomil Vinkler20.1.2026 15:20
🌿 Studenti vyhráli prestižní biotechnologickou soutěž světa
Tým iGEM Brno, tvořený studenty Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, získal hlavní cenu v kategorii Overgraduate na mezinárodní soutěži iGEM 2025 v Paříži. Kromě hlavního vítězství získal také ocenění za nejlepší zemědělský projekt, nejlepší syntetickou biologii rostlin, nejlepší prezentační video a zlatou medaili.
" Okřehek místo sóji
Tým vyvinul technologii, která umožní využít okřehek (duckweed) k výrobě proteinů přímo na farmě. Rostlina dokáže růst na upravené močůvce, přeměňuje amoniak na biomasu a zdvojnásobuje svou hmotu až jedenáctkrát rychleji než sója. Výsledek? Lokální, udržitelné a levnější krmivo, které šetří nejen peníze farmářů, ale i planetu.
„Představujeme alternativu, která řeší všechny nedostatky sóji: duckweed – nejrychleji rostoucí rostlinu na světě. Má stejně vysoký obsah bílkovin jako sója a třikrát vyšší výnos na plochu. Díky našemu autonomnímu vertikálnímu pěstitelskému systému – duckweed kultivátoru – si jej může farmář vypěstovat přímo na farmě bez závislosti na dovozu a bez zátěže pro přírodu,“ vysvětluje Matej Zámečník z Přírodovědecké fakulty MU a spoluzakladatel iGEM Brno týmu."