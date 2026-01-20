https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-experimentuji-s-okrehkem-a-vesnovkou-maji-vynikajici-vyzivove-hodnoty
Vědci experimentují s okřehkem a vesnovkou, mají vynikající výživové hodnoty

20.1.2026 07:44 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 4
Vesnovka obsahuje sulforafan s antikarcinogenními vlastnostmi.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně
Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně se vědci snaží kontrolovaně pěstovat okřehek a vesnovku. Planě rostoucí rostliny mají vysoký obsah některých hodnotných látek z hlediska výživy a jejich obsah je možné ještě zvýšit optimalizací podmínek. Zatímco okřehek je plný bílkovin, vesnovka obsahuje sulforafan s antikarcinogenními vlastnostmi, uvedla mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová.
 
Obě rostliny jsou v Česku zcela běžné, ovšem pouze jako planě rostoucí rostliny. Okřehek, zvaný také vodní čočka, tvoří drobné lístky, které rostou obvykle na hladině rybníků, říká se jim lidově také žabinec. Vesnovka je běžný plevel, který roste i na rumištích a pro její vzhled i chuť se jí říká divoká brokolice. Okřehek schválila EU jako potravinu před rokem, vesnovku znalci běžně roky používají.

V případě okřehku se podle studií ukázalo, že může produkovat až šestkrát více bílkovin na hektar než globálně a masivně pěstovaná sója.
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně

V případě okřehku se podle studií ukázalo, že může produkovat až šestkrát více bílkovin na hektar než globálně a masivně pěstovaná sója. "Nejde o šlechtění nových odrůd, ale o hledání zcela nových potravinových zdrojů a úpravu podmínek pěstování ve vnitřním prostředí. Tím rostliny stimulujeme k přirozeně vyšší produkci specifických obsahových látek," vysvětlil Robert Pokluda z Ústavu zelinářství a květinářství. Rostliny poté mohou být použité pro výrobu nutričně bohatších potravin.

U okřehku šlo v první řadě o zajištění perspektivních genotypů, tedy genetického materiálu, který má dobrý předpoklad pro rychlé množení a potenciálně vysokou produkci bílkovin. Poté se vědci snaží optimalizovat pěstební podmínky, aby byla výtěžnost bílkovin co nejvyšší.

U vesnovky postupovali vědci podobně. Sesbírali několik volně rostoucích rostlin na různých místech Česka a zjišťovali obsah sulforafanu. "Obecně se vyskytuje ve vysokých hladinách v brukvovité zelenině. Dosavadní výsledky ale ukazují, že vesnovka jej obsahuje násobně více," řekl Pokluda. I u ní se budou vědci snažit podmínky pro pěstování optimalizovat.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (4)
Jan Šimůnek

20.1.2026 11:30
U toho sulforafanu je problém ten, že ho ničí poměrně slabý záhřev (už pasterace). VÚPP ve spolupráci s LF MU vyvinul šťávy pasterizované vysokým tlakem (paskalizace), v nichž sulforafan zůstává a výrobek má rozumnou trvanlivost pro dopravu a skladování (asi jako pasterizované mléko), nicméně paskalizace je dosti drahá (značná energetická náročnost na vytvoření potřebného vysokého tlaku).
Pro ten okřehek spíš v článku chybí informace o hodnotě těch bílkovin. Zdroje rostlinných bílkovin totiž zase takový problém nejsou, ale problémem je ten, že v nich zpravidla chybí jedna nebo více aminokyselin pro člověka nezbytných, které si nedokáže nametabolizovat, v odborné terminologii esenciálních. MMCH, velmi bohatým zdrojem rostlinných bílkovin je také tabák.
SV

Slavomil Vinkler

20.1.2026 15:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Jde o krmivo.
MU

Michal Ukropec

20.1.2026 14:38
Okřehek jsem si zanesl do akvária, a neplánuji jeho pěstování.
SV

Slavomil Vinkler

20.1.2026 15:20

🌿 Studenti vyhráli prestižní biotechnologickou soutěž světa

Tým iGEM Brno, tvořený studenty Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, získal hlavní cenu v kategorii Overgraduate na mezinárodní soutěži iGEM 2025 v Paříži. Kromě hlavního vítězství získal také ocenění za nejlepší zemědělský projekt, nejlepší syntetickou biologii rostlin, nejlepší prezentační video a zlatou medaili.
" Okřehek místo sóji
Tým vyvinul technologii, která umožní využít okřehek (duckweed) k výrobě proteinů přímo na farmě. Rostlina dokáže růst na upravené močůvce, přeměňuje amoniak na biomasu a zdvojnásobuje svou hmotu až jedenáctkrát rychleji než sója. Výsledek? Lokální, udržitelné a levnější krmivo, které šetří nejen peníze farmářů, ale i planetu.

„Představujeme alternativu, která řeší všechny nedostatky sóji: duckweed – nejrychleji rostoucí rostlinu na světě. Má stejně vysoký obsah bílkovin jako sója a třikrát vyšší výnos na plochu. Díky našemu autonomnímu vertikálnímu pěstitelskému systému – duckweed kultivátoru – si jej může farmář vypěstovat přímo na farmě bez závislosti na dovozu a bez zátěže pro přírodu,“ vysvětluje Matej Zámečník z Přírodovědecké fakulty MU a spoluzakladatel iGEM Brno týmu."
Pražská EVVOluce

