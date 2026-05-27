Vědci objevili díky muzejním exemplářům tři nové evoluční linie himálajské zmije
"Kombinací moderního terénního sběru vzorků z Himálaje a Hindúkuše spolu s údaji z historických muzejních exemplářů jsme odhalili evoluční linie, které zůstávaly skryté více než století po původním popisu himálajské zmije," uvedl Jablonski, který již mnoho let provádí rozsáhlý výzkum v Pákistánu a Afghánistánu. Gloydius himalayanus byl prvně popsán v roce 1864.
Důležitou součást objevu tak měli vědci dlouhá léta přímo na očích. "Ale prostě jsme neměli nástroje, abychom to dokázali rozpoznat. Muzejní exempláře nejsou jen záznamy o minulosti, ale lze je aktivně využít jako výzkumné nástroje," podotkla Sylvia Hofmannová z přírodovědného Muzea Koenig v německém Bonnu, jež se v posledních 20 letech intenzivně věnovala výzkumu v Himálaji a na Tibetské náhorní plošině.
Studie podtrhla trvalou vědeckou hodnotu přírodovědných sbírek. Exempláře, které shromáždily předchozí generace průzkumníků, vědcům do dnešních dnů pomáhají v moderním výzkumu. "S tím, jak se analytické metody neustále zdokonalují, bude vědecká hodnota těchto sbírek jen narůstat a odhalovat biologickou rozmanitost, o které jsme ani nevěděli, že existuje," doplnila Hofmannová.
Studie zároveň upozornila na to, kolik neobjevených poznatků stále leží v oblastech, které byly pro vědce dlouho těžko přístupné. "Vysoké hory Pákistánu jsou stále plné biologických překvapení," zhodnotil Rafakat Masrúr z Pákistánského přírodovědného muzea, který je předním odborníkem na plazy a obojživelníky v zemi. Pohoří Himálaj a Hindúkuš patří k vědecky nejméně prozkoumaným horským oblastem Asie.
Zástupci herpetofauny, která se skládá z plazů a obojživelníků, hrají v ekosystému důležitou roli, zejména jako ukazatelé stavu životního prostředí nebo jako predátoři při hubení škůdců.
