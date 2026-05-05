https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pri-razbe-prazskeho-metra-objevil-sberatel-zkamenelin-novy-druh-clenovce-z-prvohor
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Při ražbě pražského metra objevil sběratel zkamenělin nový druh členovce z prvohor

5.5.2026 12:07 | PRAHA (Ekolist.cz) | Geologický ústav Akademie věd ČR
Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D.
Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D.
Foto | Lukáš Laibl / Geologický ústav Akademie věd ČR
Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se stal zcela nový druh dávného členovce. Drobná, zhruba dvoucentimetrová fosilie na první pohled připomíná křížence pavouka a trilobita. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, nejbližší známý příbuzný ale pocházel z jižní Afriky. Objev tak mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové poznatky o životě v době prvního hromadného vymírání.
 
Praha stojí z velké části na horninách prvohorního stáří. Při větších stavebních pracích se pravidelně nacházejí zkameněliny – například trilobiti, hlavonožci nebo dávní ostnokožci. Na haldě kamení vytěženého při ražbě metra D však Radek Labuťa – sběratel zkamenělin a majitel muzea Trilopark – objevil něco mnohem vzácnějšího.

„Ukázalo se, že jde o vědě dosud neznámý druh, blízce příbuzný trilobitům. Na rozdíl od nich však měl jen měkký krunýř. Pojmenovali jsme ho Soomaspis labutai, na počest jeho objevitele Radka Labuti,“ říká Lukáš Laibl z Geologického ústavu AV ČR, který se specializuje na fosilní členovce.

Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D. Napravo otisk krunýře, nalevo protiotisk z odštípnutého kusu kamene.
Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D. Napravo otisk krunýře, nalevo protiotisk z odštípnutého kusu kamene.
Foto | Lukáš Laibl / Geologický ústav Akademie věd ČR

Soomaspis labutai byl malý členovec s oválným „ocáskem“ a krunýřem pokrytým drobnými jamkami. Žil na konci ordoviku přibližně před 448 miliony let – tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi.

„Určit jeho stáří bylo poměrně snadné,“ vysvětluje spoluautorka článku Jana Bruthansová z Národního muzea. „Ražbu metra D dlouhodobě sleduji a vedu si podrobnou dokumentaci o horninách a zkamenělinách prakticky v každé části tunelu. I když byl nález učiněn na haldě suti, podařilo se nám dohledat, odkud materiál pochází. Víme tak, že jde o spodní vrstvy tzv. králodvorského souvrství, které se ukládalo právě na konci ordoviku.“

Nejbližší příbuzný tisíce kilometrů daleko

Zajímavosti tím ale nekončí. Nejbližší známý příbuzný tohoto druhu, Soomaspis splendida, byl v 90. letech minulého století nalezen v Jižní Africe. Pochází z hornin starých asi 443 milionů let a žil tedy v době, kdy ledovce z konce ordoviku tály a oteplovalo se.

Soomaspis labutai byl drobný členovec příbuzný trilobitům. Žil na mořském dně asi před 448 miliony let. Rekonstrukci vytvořil Jiří Svoboda.
Soomaspis labutai byl drobný členovec příbuzný trilobitům. Žil na mořském dně asi před 448 miliony let. Rekonstrukci vytvořil Jiří Svoboda.
Zdroj | Geologický ústav Akademie věd ČR

Soomaspis splendida z Jižní Afriky byl považován za mimořádně vzácný druh a dlouho jsme si mysleli, že šlo o lokální zvláštnost – jakéhosi ordovického endemita,“ říká Lukáš Laibl. „Díky nálezu z Prahy ale víme, že různé druhy rodu Soomaspis musely obývat rozsáhlé oblasti tehdejšího kontinentu Gondwany. Dnešní Prahu a Jižní Afriku od sebe tehdy dělily tisíce kilometrů. Nález Radka Labuti je tak trochu, jako kdybyste ve Vltavě z ničeho nic objevili velekraba japonského.“

Přeživší v hlubokém moři

Nový druh navíc přináší důležité informace o přežívání organismů v době výrazných klimatických změn.

„Zatímco Soomaspis labutai žil ještě před ordovickou dobou ledovou a hromadným vymíráním, jeho jihoafrický příbuzný se objevuje až po něm. Zdá se, že tito nenápadní členovci dokázali přežít prudké klimatické výkyvy, které vyhubily mnoho jiných živočichů. Dá se říct, že šlo o dávné ,survivory’. Jejich tajemstvím bylo nejspíš to, že obývali hlubší části moře, kterých se klimatické změny příliš nedotkly, a zvládly přežít v prostředí s nízkým obsahem kyslíku,“ uzavírá Lukáš Laibl.

Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D.
Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D.
Foto | Lukáš Laibl / Geologický ústav Akademie věd ČR

Soomaspis labutai bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea, kam ho Radek Labuťa věnoval. Článek vyšel ve speciálním čísle časopisu Bulletin of Geosciences. Na článku spolupracovali také kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity ve Flinders v Austrálii.

S využitím textu tiskové zprávy Akademie věd ČR.

reklama
 
Geologický ústav Akademie věd ČR
tisknout poslat
Dále čtěte |
Paleontologie Foto: Depositphotos Analýza fosilií ukázala, že v Japonsku kdysi žili lvi jeskynní Hledání zkamenělin přes síta. Foto: Sergi López Torres Geologický ústav AV ČR Objev fosilií želv v Polsku mění pohled na jejich evoluci v Evropě Paleontologie Foto: Depositphotos Vědci popsali želví krunýř starý přibližně 20 milionů let

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist