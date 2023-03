Vědci pozorují v Atlantiku obří pás mořských řas, může zahltit pláže na Floridě

Na hladině Atlantského oceánu se letos podle expertů vytvořila rekordně velká masa mořských řas, které by v létě mohly zavalit pláže amerického státu Florida. Pás nahnědlých rostlin o šířce okolo 8800 kilometrů míří do Mexického zálivu a už nyní znepříjemňuje pobyt na mexických plážích. Příčina fenoménu není zcela jasná, vědci podle médií spekulují o vlivu klimatické změny nebo znečištění.

Samotný výskyt velkých chuchvalců řasy hroznovice není v dané části světa neobvyklý, pásy chaluh jsou však čím dál tím větší, píše zpravodajská společnost BBC. Ten letošní váží asi deset milionů tun a je tak obrovský, že jej lze v celém rozsahu pozorovat jen z vesmíru. Podle listu The New York Times v lednu vědci naměřili rekordní množství dané řasy pro první měsíc roku.

DEVELOPING: A 5,000-Mile-Wide Seaweed Blob heads toward Florida.

This year’s sargassum mass could be the most extensive on record, stretching over 5,000 miles from Africa’s coast to the Gulf of Mexico.#SeaweedBlob #sargassum #Wildlife pic.twitter.com/5g92p2F6rw