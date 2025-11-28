https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-spolecne-s-hasici-vyvinuli-index-hasitelnosti-pomuze-hasicum
Vědci společně s hasiči vyvinuli index hasitelnosti, pomůže hasičům

28.11.2025 11:44 | VAVŘINEC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kvůli zvyšujícímu se riziku vzniku a šíření požárů ve volné přírodě vypracovali vědci takzvaný index hasitelnosti. Jde o nástroj, který pomůže hasičům při výjezdu k zásahu i při vyhodnocování rizik, řekla při prezentaci v Domě přírody Moravského krasu ve Vavřinci na Blanensku Lucie Kudláčková z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který na výzkumu spolupracoval s hasiči a vědci z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů.
 
Ze statistik podle ředitele hasičů v Karlovarském kraji Oldřicha Volfa vyplývá, že požárů ve volné krajině přibývá a podle analýzy je zřejmé, že riziko vzniku a šíření požárů do roku 2050 citelně poroste. "Proto jsme se rozhodli s tím něco dělat a připravit se," řekl Volf.

Čeští vědci na indexu pracovali s americkými kolegy sedm let. S hasiči ho testovali a upravovali pro české podmínky.

Index zohledňuje vlivy, které jsou hnací silou požáru, jako je vlhkost paliva, nepříznivé počasí, podoba lesa a přístupnost terénu. Zároveň bere v potaz faktory, které dokážou plameny tlumit. "Při potlačení požáru v Česku počítáme se čtyřmi prvky, a to je přístupnost území pro těžká vozidla, prostupnost terénu pro pěší jednotky, vytváření proluk a vzdálenost zdrojů pitné vody," popsala Kudláčková.

Zjištěná data vědci přenesli do mapy. Hasiči díky ní zjistí, kde se jim bude hasit dobře a kde by naopak měli při zásahu problém a proč. Tím podle Volfa ušetří čas, protože velitel zásahu zná díky mapě mnoho informací předem a nemusí je zjišťovat po příjezdu na místo a může přizpůsobit i taktiku při likvidaci požáru.

"Snažíme se také na základě vyhodnocení rizika navrhovat adaptační opatření a s vlastníky lesů navrhujeme zásahy do krajiny," řekl Volf. Index je vhodný i pro národní parky, které mohou zásahy do krajiny plánovat právě i s ohledem na něj.

