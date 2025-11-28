Vědci společně s hasiči vyvinuli index hasitelnosti, pomůže hasičům
Čeští vědci na indexu pracovali s americkými kolegy sedm let. S hasiči ho testovali a upravovali pro české podmínky.
Index zohledňuje vlivy, které jsou hnací silou požáru, jako je vlhkost paliva, nepříznivé počasí, podoba lesa a přístupnost terénu. Zároveň bere v potaz faktory, které dokážou plameny tlumit. "Při potlačení požáru v Česku počítáme se čtyřmi prvky, a to je přístupnost území pro těžká vozidla, prostupnost terénu pro pěší jednotky, vytváření proluk a vzdálenost zdrojů pitné vody," popsala Kudláčková.
Zjištěná data vědci přenesli do mapy. Hasiči díky ní zjistí, kde se jim bude hasit dobře a kde by naopak měli při zásahu problém a proč. Tím podle Volfa ušetří čas, protože velitel zásahu zná díky mapě mnoho informací předem a nemusí je zjišťovat po příjezdu na místo a může přizpůsobit i taktiku při likvidaci požáru.
"Snažíme se také na základě vyhodnocení rizika navrhovat adaptační opatření a s vlastníky lesů navrhujeme zásahy do krajiny," řekl Volf. Index je vhodný i pro národní parky, které mohou zásahy do krajiny plánovat právě i s ohledem na něj.
