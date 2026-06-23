Vědci: Tělíska pomáhají rostlinám rozmnožovat se i při vysokých teplotách
V první studii vědci popsali objev a fungování meiotických tělísek, struktur vznikajících v reprodukčních buňkách při meióze. Slouží jako dočasná úložiště molekul mRNA, tedy instrukcí pro tvorbu bílkovin. Buňka díky nim může rozhodovat o tom, které informace využije okamžitě a které si ponechá pro pozdější fáze vývoje.
"Molekuly mRNA nesou instrukce potřebné pro tvorbu bílkovin a meiotická tělíska fungují jako organizační centra, která tyto instrukce ukládají, třídí a ve správný okamžik uvolňují během tvorby pohlavních buněk. Podařilo se nám také popsat, jak tyto struktury vznikají, z čeho jsou tvořeny a jak buňka řídí jejich fungování," řekl Cairo.
Druhá studie ve spolupráci s Gentskou univerzitou v Belgii ukázala, že meiotická tělíska jsou důležitá také pro správný průběh meiózy v nepříznivých podmínkách. Při vyšších teplotách jsou meiotická tělíska klíčová pro regulaci mechanismů, které zajišťují, aby se genetická informace správně rozdělila mezi vznikající pohlavní buňky. Rostliny, u nichž mechanismus nefungoval správně, vykazovaly předčasné ukončení meiózy a abnormální počet chromozomů v pylových zrnech.
"Naše výsledky ukazují, že meiotická tělíska jsou mnohem složitější, než jsme očekávali. Jsou vybavena senzory, které dokážou rozpoznat stresové podmínky a fungují jako ochranná bariéra. Přispívají k tomu, aby reprodukce probíhala správně i při vyšších teplotách," uvedl vedoucí výzkumné skupiny Karel Říha.
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