Vědci vysazují na Mostecku rychle rostoucí travinu s výhřevností jako hnědé uhlí
Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat. "Půda po těžbě trpí obrovským nedostatkem uhlíku. Takto ho do země nejen vrátíme, ale dlouhodobě ho tam zafixujeme, což přispěje i ke zmírnění klimatické změny," uvedl Trögl.
Kořeny ozdobnice podle vědců spolupracují s půdními mikroorganismy a přispívají k přirozenému rozkladu organického znečištění a proti šíření znečištění do nových oblastí. Projekt navazuje na další, který podporuje i program NATO Science for Peace and Security, rostlina by mohla pomoci s obnovou území zničených po válce. Z toho důvodu jí vědci vysadili také na několika místech v okolí Chomutova.
Rostlina netvoří semena, neměla by proto být podle Trögla invazivní. "Nicméně jsou už zprávy, že se někde objevila, ale není jasné jak. Rozhodně budeme sledovat, aby se to nešířilo tam, kam nemá," uvedl Trögl.
V lomu ČSA mají vědci připraveno 2000 sazeniček na jedno testovací pole, což je asi 1000 metrů čtverečních. Už v červenci bude vidět, zda se rostliny uchytily. "Necháme pro srovnání kus džungle, abychom viděli, jestli není lepší nechat vše přírodě," řekl Trögl. S ozdobnicí lze topit, dělat z ní peletky, papír, izolaci. "A máme celou řadu nápadů, co by se s tím dalo dělat," dodal.
