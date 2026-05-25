Přehrada a elektrárna Kamýk slaví 65 let
„Vedle energetického významu je Kamýk důležitou součástí Vltavské kaskády, díky které jsme schopni zajišťovat mnoho dalších účelů využití vody, včetně zvýšení ochrany před povodněmi na dolním toku Vltavy a Labe, zejména pak ale nadlepšování průtoků v období sucha a zajišťováním odběrů vody. Vodní díla hrají v českém vodním hospodářství nezastupitelnou roli a jejich význam s extrémicitou počasí neustále ve všech směrech narůstá“ říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Kamýk je významným vodním dílem – hráz se čtyřmi přelivovými poli dlouhá 158 metrů a vysoká 17 metrů přispívá k vyrovnanému vodnímu režimu řeky a zdravému životnímu prostředí jejího okolí. Délka přehradního jezera je 9,92 km s plochou 195 ha a celkovým objemem 12,98 mil. m3 vody.
„Kamýk sice patří mezi méně viditelné vodní elektrárny, ale bez jeho funkce by efektivní provoz Orlíku nebyl vůbec možný. Právě tento elektrárenský tandem dává celé kaskádě schopnost pružně reagovat na výkyvy ve výrobě a spotřebě elektřiny,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Elektrárna Kamýk je dnes vysoce automatizovaná – oproti 25 zaměstnancům při spuštění jich zde nyní pracuje jen devět. Elektrárna patří mezi provozy, které byly v uplynulých letech komplexně modernizované. ČEZ dosud uskutečnil modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí na více než dvaceti vodních elektrárnách Skupiny ČEZ (např. na Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích a vybraných malých vodních elektrárnách). Modernizace navýší průměrnou účinnost vodních zdrojů až o cca 4–10 %. Díky dosavadním investicím za zhruba 5 miliard korun budou elektrárny připraveny na bezemisní výrobu elektřiny i v následujících desetiletích. Současně zajistí stabilní dodávky elektřiny a umožní výrobu stejného objemu s nižší spotřebou vody i pro budoucí generace. Další vodní elektrárny čeká modernizace v následujících letech.
Dveře Kamýku se veřejnosti otevřou 30. května od 9 do 15 hodin. Při 90minutových prohlídkách se lidé podívají do důležitých prostor hráze i elektrárny. Kvůli limitované kapacitě je nutná předchozí online registrace na www.svetenergie.cz/infocentra. Na akci nebude chybět ani zajímavý doprovodný program ve formě videoprojekce a historických fotografií.
„Chceme lidem ukázat, že vodní elektrárny nejsou jen o výrobě elektřiny, ale také o hospodárné práci s vodou. Návštěvníci uvidí místa, kam se běžně nedostanou – strojovnu, podlaží turbín i samotnou hráz,“ dodává Petr Velas, vedoucí provozu vodní elektrárny Kamýk.
Víte, že…
• Povodí Vltavy pečuje o 31 významných vodních nádrží s celkovým objemem zhruba 1,77 miliardy metrů krychlových?
• vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži?
• provoz elektrárny Kamýk je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích?
• instalovaný výkon všech čtyř turbín je nyní 46 megawattů?
