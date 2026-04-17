https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-chce-kvuli-krizi-v-iranu-urychlit-prechod-na-cistou-energii-pise-politico
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

EU chce kvůli krizi v Íránu urychlit přechod na čistou energii, píše Politico

17.4.2026 16:05 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Členské státy Evropské unie se chystají vyzvat k rychlejšímu zavádění čisté energie, aby zmírnily otřesy na trhu s fosilními palivy, které způsobuje krize kolem Íránu a růst cen ropy a plynu. Vyplývá to z návrhu dohody, do kterého nahlédl bruselský server Politico. Dohodu by měli příští týden v úterý schválit ministři zahraničí EU na svém jednání v Lucemburku. Česko bude na schůzce zastupovat ministr Petr Macinka. Dohoda musí být schválena jednomyslně. Podle informací ČTK panuje na textu předběžná shoda celé sedmadvacítky. Macinka, předseda strany Motoristé sobě, je výrazným kritikem současné podoby evropské zelené transformace.
 
Dokument by měl nastínit aktualizovaný směr společné energetické a klimatické diplomacie Evropské unie. Na pozadí prudkého růstu cen fosilních paliv v důsledku konfliktu v Íránu a na Blízkém východě návrh zdůrazňuje obavy o autonomii a bezpečnost nynější sedmadvacítky. Hlavním řešením by podle zemí EU mělo být urychlit přechod na čistou energii namísto spalování uhlí, ropy a plynu.

Dění v Íránu a širším regionu "ohrožuje regionální a globální bezpečnost a prosperitu", říká text, který již tento týden schválili zástupci členských států v Politickém a bezpečnostním výboru Evropské unie (COPS) a nyní čeká na schválení právě unijních ministrů.

"S vědomím geopolitické a ekonomické zranitelnosti EU vyplývající z výrazné závislosti na dovozu fosilních paliv Rada EU potvrzuje, že energetická transformace založená na čistých, dostupných a domácích zdrojích energie zůstává nejúčinnější strategií pro dosažení strategické autonomie Evropy," dodává dokument. Urychlené zavádění a integrace obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie by podle států EU snížilo ceny. Přechod na čistou energii je podle unijního bloku rovněž "zdrojem posílené energetické a ekonomické suverenity".

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

17.4.2026 17:47
Stačí, když se podívám na energy mix Německa - země, která v zelených zdrojích utopila nejvíc. A hned je jasné, že bruselští mluví z cesty:
https://www.iea.org/countries/germany/energy-mix
Odpovědět
ss

smějící se bestie

17.4.2026 19:03 Reaguje na Richard Vacek
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist