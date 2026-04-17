EU chce kvůli krizi v Íránu urychlit přechod na čistou energii, píše Politico
Dění v Íránu a širším regionu "ohrožuje regionální a globální bezpečnost a prosperitu", říká text, který již tento týden schválili zástupci členských států v Politickém a bezpečnostním výboru Evropské unie (COPS) a nyní čeká na schválení právě unijních ministrů.
"S vědomím geopolitické a ekonomické zranitelnosti EU vyplývající z výrazné závislosti na dovozu fosilních paliv Rada EU potvrzuje, že energetická transformace založená na čistých, dostupných a domácích zdrojích energie zůstává nejúčinnější strategií pro dosažení strategické autonomie Evropy," dodává dokument. Urychlené zavádění a integrace obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie by podle států EU snížilo ceny. Přechod na čistou energii je podle unijního bloku rovněž "zdrojem posílené energetické a ekonomické suverenity".
